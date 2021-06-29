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Baht Oyunu Yeni Bölümde Neler Olacak? Baht Oyunu Oyuncuları ve İsimleri Baht Oyunu Nerede Çekiliyor?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Baht Oyunu bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’in paylaştığı Baht Oyunu yeni bölümde neler olacak? Baht Oyunu oyuncuları ve isimleri, Baht Oyunu nerede çekiliyor? Baht Oyunu Bora kimdir? Baht Oyunu Ada kimdir?

Dizi / 29 Haziran 2021 Salı 09:05
Baht Oyunu Yeni Bölümde Neler Olacak? Baht Oyunu Oyuncuları ve İsimleri Baht Oyunu Nerede Çekiliyor?

Baht Oyunu bu akşam Kanal D ekranlarında 3. Bölümü ile ekranlara gelecek. İlk bölümünden itibaren seyirciyi ekrana kilitleyen Baht Oyunu yeni bölümde neler olacak? Baht Oyunu saat kaçta? Baht Oyunu hangi gün? Baht Oyunu yeni bölüm ne zaman? Baht Oyunu hangi kanalda? İşte Baht Oyunu...

Baht Oyunu Oyuncuları Kimdir?


Baht Oyunu tanıtım fragmanı yayınlanmasının ardından Baht Oyunu dizisi oyuncuları kimdir? konuşulmaya başladı. Seyircinin yoğun ilgisine karşılık veren yapım Baht Oyunu oyuncu kadrosunu açıkladı! İşte Baht Oyunu oyuncuları ve isimleri;

Başrollerini Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaşacağı Baht Oyunu dizisinde pek çok başarılı oyuncu yer alacak. Baht Oyunu oyuncu kadrosu; İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Suğdem Gözalır, Ozan Dağgez, Anıl Çelik, İrem Yüksel ve Emrah Ben'den oluşacak.

Baht Oyunu Konusu Nedir? Baht Oyunu Yeni Bölümde Neler Olacak?

Baht Oyunu Oyuncuları Kimlerdir?


Baht Oyunu dizisi oyuncu kadrosu birbirinden farklı isimlerden oluşmaktadır. Baht Oyunu dizisi oyuncuları ve isimleri;

Aytaç Şaşmaz / Bora

Cemre Baysel / Ada

Altan Erkekli

Aslı Sümen /Tuğçe

İdris Nebi Taşkan / Rüzgar

Hande Subaşı

Tuğba Çom Makar / Nergis

Funda İlhan

Ozan Dağgez / Evren

Baht Oyunu Konusu Nedir? Baht Oyunu Yeni Bölümde Neler Olacak?


Erkan Birgören ve Tuna Kıygı'nın senaristliğini gerçekleştirdiği Baht Oyunu dizisine sayılı saatler kaldı! İlk bölüme saatler kala seyirciden Baht Oyunu dizisi konusu nedir? Sorusu geldi. Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in paylaşacağı dizinin konusu ilk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa bir daha mutlu olamayacağına inanan Ada'nın hikayesi olacak. Ada'nın başından geçenleri ve son aşkı ile karşılaşmasını konu edinecek dizi seyirciyi ekranlara kilitleyecek!

Baht Oyunu Oyuncuları Kimlerdir?

Baht Oyunu Ne Zaman?


Baht Oyunu yeni bölüme sayılı saatler kala Baht Oyunu ne zaman? konuşulmaya başladı. Baht Oyunu ilk bölümü ile 15 Haziran Salı günü seyircisiyle buluşacak.

Baht Oyunu Saat Kaçta?


Kanal D ekranlarının merakla izlenen dizisi Baht Oyunu her salı saat 20.00'da ekranlara gelecek.

Baht Oyunu Hangi Gün?


Baht Oyunu her salı yeni bölümleriyle ekranlara gelecek.

Baht Oyunu Hangi Gün?

Baht Oyunu Bora Kimdir? Baht Oyunu Aytaç Şaşmaz


Baht Oyunu Aytaç Şaşmaz, 5 Ağustos 1994 yılında dünyaya gelmiştir. Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşidir. Oyunculuk eğitimi almasının ardından 2017 yılında Tolga Sarıtaş, Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kötü Çocuk filmi ile ilk kez ekranlara gelmiştir.

Aytaç Şaşmaz Hangi Dizilerde Oynamıştır?


Baht Oyunu yeni bölüm fragmanı yayınlanmasının ardından seyirci Aytaç Şaşmaz hangi dizilerde oynamıştır? Konusunu gündeme getirdi. 2017 yılından beri ekranlarda olan Aytaç Şaşmaz'ın oynadığı diziler;

•Hekimoğlu

•Söz

•Baht Oyunu

Aytaç Şaşmaz Kaç Yaşındadır?


Aytaç Şaşmaz kaç yaşındadır? Baht Oyunu Aytaç Şaşmaz 1998 yılında doğmuştur. Aytaç Şaşmaz 22 yaşındadır.

Baht Oyunu Ada Kimdir? Baht Oyunu Cemre Baysel


Baht Oyunu yeni bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından Cemre Baysel kimdir? gündeme konusu oldu. Cemre Baysel, 5 Şubat 199 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği bölümü öğrencisidir. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında Yeşil Deniz dizisi ile gerçekleştirmiştir.

Cemre Baysel Kaç Yaşındadır?


Oyuncu Cemre Baysel, 21 yaşındadır.

Cemre Baysel Hangi Dizilerde Oynamıştır?


Oyuncu Cemre Baysel'in oynadığı diziler;

•Ramo / Fatoş / 2020 –

•Elimi Bırakma / Melis / 2018-2019

•İsimsizler / Gülperi / 2017

•Payitaht Abdülhamid / Firuze / 2017

•Yeşil Deniz / Gonca / 2014

Baht Oyunu Nerede Çekiliyor?


Baht Oyunu dizisinin yeni bölümünün ardından pek çok seyirci Baht Oyunu nerede çekiliyor konusunu gündem haline getirdi. Merakla izlenen dizinin bölümleri İstanbul'da çeşitli semtlerde çekiliyor. Bunun yanı sıra İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan dizi platosu da Baht Oyunu dizisinin set alanları arasında yer alıyor.

Baht Oyunu yeni bölüm her Salı saat 20.00'da Kanal D ekranlarında!

Anıl ÇelikKanal DBaht Oyunu Hangi Gün?Baht Oyunu Ne Zaman?Hande Subaşı

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