Ada Masalı Nerede Çekiliyor? Ada Masalı Oyuncuları Kimdir? Konusu Ne? Ada Masalı Hangi Gün? Ada Masalı Saat Kaçta?

Star TV'nin yaz dizileri arasında yer alan Ada Masalı pek çok sahnesiyle seyircinin ilgisini çekmeyi başardı. İlk bölümünden itibaren beğeniyi üzerine toplayan dizinin seti oldukça fazla kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Ada Masalı dizisi nerede çekiliyor? Kırlangıç Adası nerede? Ada Masalı yeni bölümde neler olacak? Ada Masalı oyuncuları ve isimleri nelerdir? Ada Masalı konu ne? İşte Ada Masalı'nın çekildiği yer…
Ada Masalı Nerede Çekiliyor?
Başrollerini Alp Narvuz ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Ada Masalı dizisi nerede çekiliyor?
Sosyal medyanın gündem konularından birisi haline geldi. Pek çok kişinin merak ettiği Ada Masalı set yeri dizide adı geçen yerden farklı. Ada Masalı Kırlangıç Ada'sında çekiliyor olarak gösterilse de Ada Masalı dizisi İzmir'in Sığacık ilçesinde çekiliyor.
Kırlangıç Adası Nerede?
Kırlangıç Adası, Yunanistan'a bağlı olan Teselya bölgesinde bulunmaktadır. Kırlangıç Belediyesi'nin bünyesinde Adelfoi, İblislik, Keçi, Güvercin, Biber, Psathoura ve İskandil adaları da yer alıyor. Sıklıkla gündeme gelen Kırlangıç Adası nerede?
Sorusunun cevabı Yunanistan'dır.
Ada Masalı Konusu Nedir?
Başrollerini Alp Narvuz ve Ayça Ayşin Turan
'ın paylaiştığı Ada Masalı Star Tv'nin yaz dizileri arasında yerini aldı. Ada Masalı Deniz karakter ile seyirci karşısına çıkacak olan Alp Narvuz dizide doğma büyüme adalı rolünü oynuyor. Ayça Ayşin Turan
'ın canlandırdığı Haziran karakter ise şehirden başka yerde yaşamam mümkün değil diyen bir karakter olarak seyirciyi kendisine hayran bırakıyor. Yeni bölümlerde ikilinin arasında yaşanan aşk ile birlikte diziye olan sevgi daha da artacak. Peki, Ada Masalı konusu nedir
? Ada Masalı saat kaçta?
Ada Masalı Saat Kaçta?
Ada Masalı her Salı yeni bölümleriyle STAR Tv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor.
Ada Masalı Oyuncuları ve İsimleri Nelerdir?
Ada Masalı'nın reyting rekorları kıran bölümlerinin ardından Ada Masalı oyuncuları ve isimleri gündem konusu oldu. Başarılı bir oyuncu kadrosundan oluşan dizi her salı yeni bölümleriyle seyircinin beğenisini üzerine topluyor. İşte Ada Masalı oyuncuları ve isimleri nelerdir?
sorusunun cevabı;
•Ayça Ayşin Turan
•Alp Navruz
•İpek Tenolcay
•Nihan Büyükağaç
•Bülent Çolak
•Cem Anıl Kenar
•Beril Pozam
•Özge Demirtel
•Rami Narin
•Eylül Ersöz
•Bedia Ener
Alp Narvuz Kimdir?
Ada Masalı yeni bölümün yayınlanmasının ardından Alp Narvuz kimdir?
Araştırmasını yapanların sayısı giderek artıyor. Alp Narvuz, 2 Şubat 1992 yılında İstanbul'da doğmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan sanatçı ilk kez Ceberrut filminde kamera karşısına geçmiştir. Son olarak Star TV ekranlarında yer alan Fazilet Hanım ve Kızları dizisiyle seyirciyle buluşan Alp Narvuz 15 Haziran 2021 tarihinde Ada Masalı ile ekranlardaki yerini almıştır.
Alp Narvuz'un Rol Aldığı Dizi ve Filmler Nelerdir?
•2018 – Elimi Bırakma
•2017 – Fazilet Hanım ve Kızları
•2016 – Arkadaşlar İyidir
•2015 – CeberrutAyça Ayşin Turan
25 Ekim 1992 yılında Sinop'ta dünyaya gelse de aslen Kastamonuludur. İstanbul Üniversitesi Sinema-Televizyon Bölümü'nde eğitim gördüğü sırada Dünle Sevgili ile ilk kez kamera karşısına geçmiştir. Pek çok dizide başarısıyla isminden söz ettiren sanatçı Ada Masalı dizisiyle ekranlara dönm Ayça Ayşin Turan'ın Rol Aldığı Dizi ve Filmler Nelerdir?
Affedilmeyen
Hayal ve Gerçek
Dinle Sevgili
Karagül
Sevimli Tehlikeli (film)
Meryem
Hakan: Muhafız
Ada masalı konusu ne
? Ada masalı oyuncuları kimlerdir
? Soruları ve daha fazlası yapım tarafından bu şekilde yanıtlanmıştır.