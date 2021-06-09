Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in evinde icra işlemi yapılacak

Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, nisan ayında yurt dışına kaçarken, kripto para borsasında paraları bulunanlar ise mağdur oldu. Kripto para borsası mağdurları, suç duyurusunda bulunurken, alacakları nedeniyle icra talep etti.



Bir mağdurun İstanbul Anadolu 2'nci İcra Dairesi’ne 628 bin 460 TL için icra talebi onaylandı.



Mağdur avukatı Sinan Keskin'in memurlarla birlikte icra işleminde bulunacağı belirtildi. Faruk Fatih Özer’in, Darıca'ya bağlı Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde bulunan sitede, ailesine ait dairede icra işlemi bugün gerçekleştirilecek.



Çilingirin kapıyı açmasının ardından icra için eşya tespiti yapılacak.