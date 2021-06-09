İzmir Karabağlar Çay Ocağı ve WC PAZAR Yerleri haberi ile ilgili düzeltme metni

‘'01.06.2021' tarihli ‘'www.beyazgazete.com'' internet sitesinde ‘'CHP'li Karabağlar Belediyesi'nde bir tuhaf iş! Taşınmazların kime satıldığı bilinmiyor!'', başlığı altında çıkan haber gerçeği yansıtmamaktadır.



Haberde yansıtılmaya çalışılanın aksine bahsi geçen Çay Ocağı ve WC PAZAR Yerleri hangi Hakkında Yönetmeliğin, Pazar yerlerinin kurulması ve işletilmesi başlıklı 5. Maddesinin 8. Bendinde ‘'Pazar yerleri, belediyeler veya yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları iştiraklerince işletilir ve bu yetki devredilemez. Ancak, Pazar yerlerinin işletilmesine ilişkin bazı hizmetler, bu Yönetmelik ve mevzuat hükümlerine aykırı hüküm içermeyecek şekilde yapılacak belirli süreli protokoller ile meslek kuruluşları eliyle yürütülebilir.'' Denilmektedir.

Bu kapsamda ilgili yönetmelik hükmü doğrultusunda İzmir Pazarcılar Esnaf Odası'nın talebi üzerine Belediyemiz sınırları dahilindeki pazaryerlerinde bulunan WC ve Çay Ocaklarının işletilmesine yönelik olarak İzmir Pazarcılar Esnaf Odası ile Belediyemiz arasında 20.07.2016 tarihli protokol imzalanmıştır. Protokol kapsamında tuvalet ve çay ocaklarının temizliği, gerekli malzemelerin temini, iş güvenliği önlemleri tümüyle İzmir Pazarcılar Odası tarafından sağlanmaktadır. Yine bu protokol gereği tuvaletler ve çay ocakları için işgaliyle bedelleri, düzenli olarak İzmir Pazarcılar Odası tarafından Karabağlar Belediyesi'ne ödenmektedir.



Söz konusu protokol hükümleri doğrultusunda çay ocakları ve tuvaletlerin bedelinin, m2 göre işgaliye bedeli üzerinden hesaplanacağı, asgari bedelin 5 m2'den az olamayacağı ve bedelin Beledi Meclisi'nce kabul edilmiş m2 birim fiyatı üzerinden ödeneceği, protokol süresinin 1 yıl olduğu süre bitiminden en az 1 ay önce taraflarca yazılı olarak bildirilmedikçe kendiliğinden birer yıllık sürelerle uzayacağı hükme bağlanmıştır. Tüm bu hususlar ve söz konusu Tuvalet ve WC'lerden elde edilen gelir de gerek Meclis'te açıklanmış gerekse soru önergesi veren Meclis üyesine 28.05.2021 tarihinde haber yayımlanmadan önce yazılı olarak verilen cevapta belirtilmiştir. Ayrıca Zabıta Müdürlüğümüze ait tarife cetvellerinde çay ocakları ve tuvaletlerin m2 için tahsis ücreti yer almaktadır. Bu doğrultuda Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen işlemler yasal mevzuat gereği olup; haberde yansıtılmaya çalışıldığı gibi usulsüz bir devir veya tahsis yoktur.



Kaldı ki haberin gerçek olmadığı ‘'dönerci dükkanlarının'' da ücretsiz verildiği iddiasından bile anlaşılmaktadır. Zira söz konusu Pazar yerlerinde belediyemize ait dönerci dükkanı bulunmamaktadır. Dolayısıyla gerek Pazarcılar Odası'na gerekse başka bir şahsa veya kuruma böyle bir tahsis devir vs. verilmesi mümkün değildir.



Görülmektedir ki okuyucuya sunulan haberle meydana gelen olay tamamen farklı şekilde okuyucuya aksettirilmiş olup; Belediyemiz ve Belediye Başkanımız hakkında olumsuz kanaat oluşturulmasına yönelik bir çabanın olduğu haber içeriğinden anlaşılmaktadır. Gerek yazılı ve gerek görsel basın haber verme işlevini yerine getirirken, özellikle yayının gerçek olmasını, yayında kamu yararı bulunmasını, toplumsal ilginin varlığını, konunun güncelliğini ve haber verilirken özle biçim arasındaki dengeyi de korumalıdır. Dolayısıyla Müvekkil Belediye hakkında yayınlanan gerçekdışı beyanlar içeren bu yayınları tekzip eder ve tüm bu hususları kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.''



Karabağlar Belediyesi Vekili

AV. Duygu BİÇER ONAR

