Diyabet Nedir? Diyabet Hastalarına Kötü Haber!

Günümüzde diyabet denildiğinde pek çok kişi diyabet nedir? sorusu ile karşılık veriyor. İnsan sağlığı açısından oldukça önemli olan diyabetin risklerini ise pek çok kişi yeteri kadar bilmiyor. Diyabet, ciddi sağlık problemleri ile karşı karşıya kalmamak adına öğrenilmesi gereken hastalıklardan birisidir. İnsan vücudu, enerji ihtiyacını çeşitli besinlerden sağlar. Besinlerden alınan karbonhidrat, protein, yağ ise vücut tarafından öğütülür. Besin değerleri vücuda geçerken ortaya glukoz adı verilen basit kan şekerleri çıkar. Vücut sağlığı açısından oldukça önemli olan glikoz ise organlar için temel besin kaynağıdır. Pankreasın, vücudun ihtiyacı olan insülini üretememesi ya da kullanamaması durumunda ise şeker hastalığı (diyabet) meydana gelir.



İnsan sağlığı adına oldukça zararlı ve dikkat edilmesi gereken diyabet hastalığının birden çok türü ve belirtisi vardır. Bireylerin diyabet belirtileri taşıyıp taşımadıklarını tespit etmesi ise hastalığın erken teşhisinde oldukça önemlidir. Diyabet nedir? sorusunu soranların temel anlamda bu tanımları ve riskleri bilmesi hastalığın ciddi sonuçlar doğurmaması için gerekmektedir.





Diyabet Belirtileri Nelerdir?







Diyabet Hastalığı Tedavisi Nasıldır?

Diyabet Nasıl Tedavi Edilir?



Şeker Hastalığının İlacı Var mı?



Diyabet Çeşitleri Nelerdir?

TİP1 Diyabet Nedir?



TİP2 Diyabet Nedir?



Gestasyonel Diyabet Nedir?



Diyabet Hastalığı Geçer mi?

Sorusu diyabet hastalarının ve diyabet hastalığından şüphe edenlerin en çok merak ettiği sorular arasında yer almaktadır. Diyabet belirtilerine bakarak kesin bir teşhis koymak mümkün olmasa da kişilertaşıdıklarını düşünmeleri durumunda erken teşhis için doktora gitmelidir.•Halsizlik•Yorgunluk•Bulanık görme•Ayaklarda karıncalanma ve uyuşma•Ciltte kuruluk ve kaşınma•Ağızda koku oluşumuDiyabet hastalığının en net belirtileri arasında yer almaktadır. Bu belirtilerin yaşanması durumunda diyabet hastalığından şüphe edilerek doktor kontrolüne gidilmesi son derece önemlidir.Diyabet başlı başına kontrol altında tutulması gereken hastalıklardan birisidir. Rastgele beslenme, dikkatsizlik ve doktor kontrolünün aksatılması durumunda diyabet hastalığı insan sağlığı için ciddi semptomlar oluşturur. Bu sebeple diyabet hastalığı tedavisi sürecinde kişinin her türlü faktöre dikkat etmesi oldukça önemlidir.diye düşünenler içinse çeşitli tedavi yöntemleri mevcuttur.•Tıbbi beslenme tedavisi•Kan şekerini düşüren ve düzenleyen ilaç kullanımı•Eğitim•Diyabet hastalığına sahip kişilerin kendini kontrol altında tutması•Egzersiz ve fiziksel aktivitesorusunun çeşitli cevaplarıdır. Birden fazla ve birbiriyle bağlantılı olanyöntemleri arasında en önemlisi ise kişinin kendini kontrol altında tutmasıdır.Kronik bir hastalık olan şeker hastalığının kesin bir tedavisi yoktur. Ömür boyu kontrol altında tutulması gereken şeker hastalığının etkilerini en aza indirgemek adına çeşitli önlemler alınmaktadır.sorusunu soran şeker hastalarına ise uzmanlar bu hastalığın kesin bir ilacı olmadığı yanıtını vermektedir.Diyabet çeşitleri temel düzeyde;•TİP 1 Diyabet•TİP 2 Diyabet•Gestasyonel Diyabet•Diğer diyabet türleriOlarak dört sınıfa ayrılmaktadır.sorusu diyabet çeşitleri ile ilk kez karşılaşan kişilerin oldukça merak ettiği konulardan birisidir. TİP1 diyabet temelde insüline bağlı bir diyabet türüdür. Genetik, immünolojik, çevresel ve insülin hormonlarındaki eksiklik sebebiyle ortaya çıkar. Tip1 diyabet genellikle çocukluk ve gençlik yıllarında meydana gelir.İnsanlar arasında en sık görülen diyabet türü TİP2 diyabettir. Pankreası yeteri kadar insülin üretmemesi ya da vücut hücrelerinin insüline tepki vermemesi sonucunda ortaya çıkar.sorusunu soran kişilere genellikle 35-40 yaşlarında ortaya çıkan bir diyabet türü olduğu belirtilmektedir.koyulması durumunda göz tutulumu ve böbrek tutulumu meydana gelmektedir.Bireylersorusu ile genellikle hamilelik döneminde karşılaşmaktadır. Hamilelik döneminde ortaya çıkan Gestasyonel diyabet doğumdan sonra ortadan kalkar ancak bu diyabet türünün ileride TİP2 diyabete dönüşme olasılığı vardır.Diyabet hastalığı kronik bir hastalıktır. Şeker hastalığının etkilerinin en az seviyeye indirgenebilmesi için ömür boyu kontrol altında tutulması gerekmektedir.sorusunun cevabı ise uzmanlar tarafından olumsuz bir şekilde yanıtlanmıştır.sorusunun sorulmasının ardından hastalığından şüphe edilmesi durumunda doktor kontrolünden geçilmesi gerekmektedir. Erken teşhis her hastalıkta olduğu gibi diyabet hastalığında da oldukça önemlidir.sorularının cevabı da hastalığın erken teşhisine bağlı olarak şekillenmektedir.