CHP'li Adalar Belediyesi'nin esnaftan kanuna aykırı vergi topladığı ortaya çıktı

Adalar Belediye Meclisi Haziran ayı ilk oturumu 7 Haziran Pazartesi günü belediye meclis salonunda gerçekleşti. Meclisin ilk bileşimine CHP'li meclis üyesi Fatma Bucak'ın verdiği önergeler damga vurdu. Önergelerde, Adalar Belediyesi'nin Kovid-19 sürecinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yasaklanmasına rağmen esnaftan Çevre Temizlik Vergisi Ve İlan ve Reklam Vergisi'nin topladığı ortaya çıktı.



ESNAFTAN KANUNA AYKIRI VERGİ TOPLANDI



Sabah'ın haberine göre Bucak, verdiği önerge, 'Yaptığım inceleme sonucunda 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Kovid-19) salgının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun 1'inci maddesinin (G) bendi ile faaliyetlerin durduğu süre içerisinde iş yerlerinden alınmaması gereken Çevre Temizlik Vergisi Ve İlan ve Reklam Vergisi'nin tahsil edilmeye devam edildiğini tespit etmiş bulunmaktayım. Bu nedenle ilçemiz sınırları içerisinde faaliyette bulunan tüm iş yerlerinin Kovid-19 salgını nedeniyle Cumhurbaşkanlığı kararlarına istinaden kapalı oldukları süre içerisinde 7244 sayılı kanuna istinaden Çevre Temizlik Vergisi Ve İlan ve Reklam Vergisi'nin alınmaması eğer bugüne kadar alınmışsa, alınan kısmın iade edilmesi ve bu konuda ilgili müdürlük olan mali hizmetler müdürlüğünce Adalar ilçesi Esnaf ve Sanatkarları ile ticari şirketlere duyuru yapılması arz ederim' ifadelerine yer verdi.







MÜDÜRLÜĞÜN KAPATILMASI İSTENDİ



Bucak 2'nci önergesinde ise Mayıs ayı meclisinde CHP grubu tarafından verilen ancak gündeme alınmayan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün kapatılması teklifini bu mecliste de yineledi. Ancak Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, CHP'li meclis üyesi Fatma Bucak tarafından verilen önergelerin gündeme alınmasını ve oylanmasını kabul etmedi. Belediye Başkanı Gül, yetkisi dışında meclisin çalışma usulünü yok saymasının ardından, 'Ben kabul etmiyorum. Suç ise gidin başvuruda bulunun. Nereye giderseniz gidin' diyerek meclis üyelerinin tepkilerine karşılık verdi.



DENİZ ARAÇLARININ GELİR-GİDER TABLOSUNUN İNCELENMESİ TEKLİFİ REDDEDİLDİ



Gül, bu önergelerin haricinde AK Parti grubu tarafından verilen, Adalar Belediye İşletme Müdürlüğü Aktifinde kayıtlı ve Fen İşleri Müdürlüğü Demirbaş Kayıtlarında Kayıtlı Deniz Araçlarının Türk Ticaret Kanununun 1096. Maddesine istinaden tutulması gereken 'JURNALİ' defterlerinin 31 Mayıs 2020 -31 Mayıs 2021 tarihleri arası kayıtlarının incelenmesi için 3 ay süre ile çalışmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 26. Maddesine istinaden araştırma komisyonu kurulması teklifini de gündeme almadı ve önergenin oylanmasını reddetti.



Gül ayrıca, Adalar Belediye İşletme Müdürlüğü Aktifinde kayıtlı ve Fen İşleri Müdürlüğü Demirbaş Kayıtlarında Kayıtlı Deniz Araçlarının Vergi Kanunlarına göre tutmak zorunda oldukları 'Yakıt Defterleinin' 31 Mayıs 2020 -31 Mayıs 2021 tarihleri arası kayıtlarının incelenmesi için 3 ay süre ile çalışmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 26. Maddesine istinaden araştırma komisyonu kurulması teklifini de reddetti.







'ÜCRETLER MAKBUZSUZ TAHSİL EDİLİYOR'



Mecliste yaşanan skandallar sonrasında DSP Adalar İlçe Başkanı Nail Murat Pekin basın açıklaması yaptı. 'Yaşananlar Adalar ilçesinde bir belediye başkanı sorunu olduğu gerçeğini açıkça ortaya sermektedir' diyen Pekin, '7 Haziran tarihli belediye meclis toplantısında Adalı meclis üyeleri tarafından 7 tane önerge verilmiştir. Bu 7 önergenin tamamı gerek belediye kanunu 21. Maddesine, gerekse meclis çalışma yönergesinin 8. Maddesine aykırı olarak belediye başkanı tarafından belediye meclisine sunulmamıştır. Önergelerden özellikle birisi, Adalar Belediyesinin en büyük gelir kaynaklarından biri olan çıkartma gemisinden sağlanan gelirlerin, belediye adına resmi olarak tahsil edilmesi yerine, açıktan tahsil edildiği yönündeki iddiaların araştırılması için, çıkartma gemisinin jurnal kayıtlarının meclis denetimine açılması ve bu kayıtlar ile tahsilat makbuzlarının karşılaştırılması talebiyle verilmiştir. Ancak bu önerge bile Belediye Başkanı tarafından yukarıda belirttiğim yasal prosedüre tamamen aykırı olarak, başkanın meclis kayıtlarına geçen sözüyle, 'bu önerge meclisten geçer bu sebeple ben meclise sunmuyorum' denilerek meclise, yasalara aykırı olarak sunulmamıştır' dedi.



'ADALARA EN BÜYÜK KÖTÜLÜĞÜ YAPMIŞ MİSAFİR'



Belediye Başkanı Erdem Gül'ü eleştiren Pekin açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi: 'Bununla birlikte, geçen toplantıda belediye kesin hesabı reddedilmiş ve konu Sayıştay incelemesine havale olmuştur. Aylardır yaşananlar Adalar ilçesinde bir belediye başkanı sorunu olduğu gerçeğini açıkça ortaya sermektedir. Üzülerek belirtmeliyim ki, bu işin sonu hiç birimizin istemeyeceği şekilde, Bakanlık tarafından Başkanın görevden alınması ve yerine bir atamanın yapılacak olmasıdır. Bunun sorumlusu ise, görevi bittiği gün ilk vapurla adalardan bir daha arkasına bakmamak üzere gidecek olan sayın belediye başkanı olacaktır. Bunların olmaması için, Sayın Başkana tavsiyem doğru olanı yaparak istifa etmesidir. Meclis kendi içinden adalı olan en doğru kişiyi seçecektir. Aksi taktirde Sayın Gül kısa süreliğine misafir olduğu adalara tarih boyunca en büyük kötülüğü yapmış bir misafir olarak geçecektir.'