CHP'de bir skandal daha patlak verdi

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, güvenlik korucusu V.Ç.'nin, eşi ile birlikte evinde yakaladığı CHP'li meclis üyesi Enver Mağol hakkında soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.



V.Ç., eşine boşanma davası açıp Mağol hakkında şikâyette bulundu. Aralarındaki tartışma sırasında Mağol'un, V.Ç.'nin silahının şarjörünü alarak kaçtığı belirtildi.



Mağol hakkında hakaret, konut dokunulmazlığı ihlali ve tehdit suçlarından soruşturma başlatıldı. V.Ç.'nin, baskılara rağmen şikâyetini geri çekmediği ve soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.