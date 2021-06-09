Cep telefonları için yeni düzenleme! 7 yıl şartı geliyor

Uzun süre kullanılmayan cep telefonlarına, 'IMEI numarası' önlemi gelecek. Taslak düzenlemeye göre, 7 yıl süreyle kullanılmayan cep telefonlarının yeniden aktif edilebilmesi için kullanıcısından veya ithalatçısından başvuru istenecek. Düzenlemeyle, yabancı diplomatların cep telefonları da kayıt altına alınacak.



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun taslağıyla, elektronik kimlik bilgisine sahip cihazların, elektronik kimlik bilgilerinin kayıt altına alınması, kayıp, kaçak veya çalıntı cihazlara elektronik haberleşme hizmeti verilmesinin engellenmesi, elektronik kimlik bilgisi başka cihazlara kopyalanan cihazlara ilişkin düzenleme yapılması öngörülüyor.



Düzenleme, ses çağrısı yapmada kullanılan cep telefonlarıyla beraber, 112 araç içi acil çağrı sistemlerini de (e - Call) kapsıyor



FİRMADAN İSTENECEK



Taslağa göre, 7 yıl süreyle elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almadığı için IMEI kaydı silinen cihazın yeniden aktif edilebilmesi için kullanıcısından başvuru istenecek.



Kullanıcının tespit edilememesi halinde, ithalatçı veya imalatçı tarafından kayıt işlemi yapılacak. Telefonun tekrar kayıtlı hale getirilmesi için her türlü hukuki, cezai, idari ve mali sorumluluğun kabul edilmesi istenecek.



Cihazın ithalatçısı veya imalatçısının faaliyetine son vermiş olması durumunda, cihazın kullanıcısı tarafından ithalatçı veya imalatçı firmanın faaliyetine son verdiğine dair belge talep edilecek.



DİPLOMATLARIN DA TELEFONLARI KAYIT ALTINDA



Yapılacak işlemlerin ardından IMEI numarası beyaz listeye alınacak, aksi halde kara listede kalarak kullanım dışı olacak. Taslağa göre, diplomatların cep telefonları da abone kayıt merkezleri üzerinden kayıt altına alınacak.



Buna göre, 'yabancı misyon kimlik kartı' taşıyan kişiler, cep telefonlarına ilişkin kayıt başvurusu işlemlerini abone kayıt merkezleri üzerinden yapabilecek.



Diplomatlardan cep telefonu kaydı için dilekçe, pasaport kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa ve yurda girişi gösterir sayfanın fotokopisi istenecek.Diğer kamu kurumlarının belirlediği diğer belgeler de yabancı misyon görevlilerinden talep edilebilecek.



Misyon görevlilerin işlemlerinde, işletmeci abone kayıt merkezinin yetkilisinin adı, soyadı ve ıslak imzası ile 'aslı görülmüştür' kaşesi ve ilgili kayıt merkezinin açık adres ve iletişim bilgileri yer alacak. İşletmeci abone kayıt merkezi, aldığı bilgi ve belgeleri BTK'ya gönderecek.