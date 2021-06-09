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Başkan Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert tepki! "Bu zihniyete ülkeyi teslim edemeyiz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, kürsüye gelerek haftalık gündemi değerlendireceği konuşmasına başladı. Erdoğan, Marmara'yı esir alan müsilaj sorunu ile ilgili de konuştu. Erdoğan arıtma tesisi inşaatını durduran İmamoğlu'na da sert tepki gösterdi.

Güncel / 9 Haziran 2021 Çarşamba 12:55
Başkan Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert tepki!

Başkan Erdoğan'ın Müsilaj ile ilgili açıklamaları şu şekilde;

"Şimdi gelelim bir başka konuya. Başımızı ağrıtan bir konu. Müsilaj sorununa da bu anlayışla bakıyoruz. Haliç'i nasıl temizlediysek inşallah müsilaj belasından kısa zamanda Marmara'mızı, İstanbul'umuzu temizleyeceğiz. Meseleyi ilk andan itibaren takip ettik. Alınan numuneler TÜBİTAK'ta incelemeye alındı. 700'ü aşan bilim insanı ile geniş katılımlı çalıştay Kocaeli'nde düzenlendi. Deniz temizliğine ilişkin genelge de Marmara'daki illerimize gönderildi. 15 bölgede temizlik çalışması başladı. Müsilaj meselesine kalıcı çözüm getirmek için strateji planımızı da inşallah 3 ay içinde tamamlıyoruz. Artıma tesisi inşaatımızı törenle durduran, metroların inşaatını toprakla kapatan, Küçükçekmece'nin derelerini bakterilere teslim eden her yerinden basiretsizlik akan bir zihniyetin emrine bu ülkeyi teslim edemeyiz. Partisine bakmaksızın işini yapmayan kurumların eksiğini yapmak bize düşüyorsa bunu yapmaktan da çekinmeyeceğiz."

 
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