Ankara'da yoğun sağanak sonrası sel! Araçlar sürüklendi, caddeler su altında kaldı

Ankara’da yaklaşık bir saat önce yağış başladı, yağış şiddetli bir anda etkisini gösterdi. Meydana gelen yağış nedeniyle yoğun bir su akmaya başladı ve sele neden oldu.



Ankara’da kısa süreli bir yağış yaşandı ancak etkili şekilde hissedildi. Mamak da yağışla birlikte sel yaşandı. Araçlar ve çöp konteynerleri yola doğru savruldu. Yağmur genel olarak durdu, bazı ilçelerde hafif şekilde devam ediyor.

