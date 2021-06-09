AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe madde madde paylaştı! İşte İBB'nin Deniz Salyası'ndaki ihmalleri

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, deniz salyasında (müsilaj) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ihmallerini madde madde paylaştı. Kabaktepe, İBB'nin ihmallerini paylaşarak şunları söyledi: "Yapılmayanlar ve yapılması gerekenler açık. İBB yönetiminin atmadığı her adım, 24 saat uyumayan bu şehirde sorunlara yol açıyor. Halının altına süpürdüğü her sorun ise bir felakete dönüşüyor. Merak etmeyin, müsilaj da "Atıl Yıllar" da 2024'te sona erecek"



GEREKÇESİNİ VERİLERLE AÇIKLADI



AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Deniz salyasında (müsilaj) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihmallerini verilerle madde madde açıkladı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı sosyal medya hesabından, "Deniz Salyası (müsilaj) meselesinde "İBB'nin ne ihmali var ki kardeşim?" diyenlere, gerekçesini verilerle açıklayalım" dedi.



İŞTE MADDE MADDE İBB'NİN DENİZ SALYASI MESELESİNDEKİ İHMALLERİ



1- İBB'nin 2020 yılı Faaliyet Raporu yayınlandı. Dikkat çekici pek çok başlığın yer aldığı raporda konumuz "deniz salyası ve onu etkileyen kirlilik, biyolojik arıtma ve atık suların deşarj edilmesi" meselesi olduğu için bu başlıklara değineceğiz.







2- Özellikle son 2 yılda İstanbul'da artan çevre felaketlerinin kaynağı İSKİ raporunda ortaya çıktı. Buna göre; 2020'de günlük 4,5 milyon metreküp olarak planlanan atık su arıtma oranı 3.8 milyonda kaldı.



3- AK Partili İBB döneminde 2018'de atık su arıtımından geri kazanılan su miktarı 29 milyon 379 bin metreküp iken; 2020'de bu rakam 24 milyon 869 bin metrekübe düştü. Bu biyolojik arıtma dahil atık su arıtma tesislerinin düzenli olarak çalıştırılmadığının ispatı.



4- Haliç, çamura terk edilmiş ancak CHP'li yönetim 'alg' açıklamasıyla algı yürütmüştü. CHP'li yönetimin iddiasını da çürüten veriler yine İSKİ raporunda ortaya çıktı. 2020'de Haliç'te dip çamur tarama ve susuzlaştırma hedefi 50 bin ton iken; gerçekleşen sadece 4 bin tonda kaldı.



5- Atık su yönetiminden içme suyuna kadar İSKİ yatırımları, İstanbul için hayati öneme sahip. Ancak CHP döneminde İSKİ'nin yatırım bütçesi de %35 azaldı. Örneğin; 2018 bütçesinde yatırımlar için ayrılan pay 4 milyar 066 milyon TL iken; 2020'de 2 milyar 628 milyon TL'ye geriledi.





6- Bu durum hizmetlere de yansıdı. Örneğin 2018'de yeni hizmete açılan içme suyu şebeke hattı uzunluğu 270 km'ydi; 2020'de 148 km'ye düştü. Önceki yıllarda 116 km olan içme suyu isale hattı da 2020'de 54 km'de kaldı. Pek çok hizmet kaleminde tablo aynı.



7-Silahtarağa Projesini "temel atmama töreniyle" iptal edenler, AK Parti döneminde yapımına başlanıp 2020'de açılması planlanan biyolojik arıtma tesislerini de açamadılar. Örneğin; Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe ++



8-Paşaköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe, Yenikapı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Baltalimanı Atık Su Arıtma Tesisi ve benzeri pek çok proje hala tamamlanıp faaliyete alınmadı.



9-Öte yandan İstanbul'un su tedariğini güvence altına almak için yine AK Parti döneminde yapımına başlanan Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi Emirli Ünitesi, Taşoluk İçme Suyu Arıtma Tesisi, Şile İçme Suyu Arıtma Tesisleri gibi pek çok tesis hala tamamlanamadı.



10-Özetle; insan sağlığı ve deniz canlılarının ekosistemi için hayati öneme sahip projeler CHP yönetimi tarafından ya iptal edildi ya da çalışmalar yavaşlatıldı. Yeni projeler üretmek şöyle dursun halihazırdaki arıtma tesisleri dahi düzenli çalıştırılmadı. Sonuç, deniz salyası!