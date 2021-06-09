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8 yaşındaki çocuk felaketi yaşadı! Dinlenmek isterken 10 metreden betona çakıldı! Yer: Esenyurt

İstanbul Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Dinlenmek üzere kaldırımda bulunan mermerin üzerine oturmak isteyen 8 yaşındaki çocuk, mermerin kaymasıyla dengesini kaybederek 10 metreden beton zemine düştü. Talihsiz çocuk ağır yaralandı

Güncel / 9 Haziran 2021 Çarşamba 11:52
8 yaşındaki çocuk felaketi yaşadı! Dinlenmek isterken 10 metreden betona çakıldı! Yer: Esenyurt

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 8 yaşındaki Ahmet Cebe, Güzelyurt Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan bir binanın önüne geldi.

8 yaşındaki çocuk yorulunca, yol ile bina arasındaki boşluğa rastgele bırakılan mermere oturmak istedi.

Küçük çocuk, yerinden oynayan mermer ile 10 metre yüksekten beton zemine düştü.

Olay anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.



EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çocuk, ağır yaralı halde ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

AİLE OLAY YERİNDE FENALAŞTI

Bölge, olay yeri güvenlik şeridi ile kapatıldı.

Çocuğun ailesi olay yerinde fenalaştı.



'BELEDİYE BUNA NASIL İZİN VERİR?'

Çocuğa ilk müdahaleyi yapan vatandaşlardan biri, şu sözleri kaydetti:

“Büyük gürültüyü duyunca bir araç mı uçtu dedim. Baktım bir çocuk yerde yatıyor. Koştum hemen polisi aradım. Nabzı atıyordu. Elinde kamyonu da var. Güzelyurt'ta önüne gelen müteahhit. Belediye buna nasıl izin vermiş? Bu olayda da hem belediyeyi hem müteahhidi dava edeceksin. Burası böyle bırakılabilir mi böyle saçmalık olur mu?'

 
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