Haftalık koronavirüs vaka haritası açıklandı! Bakan Koca'dan flaş mesaj...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 29 Mayıs - 4 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayılarını açıkladı.



İllere göre haftalık vaka sayısı, İstanbul'da yüzbinde 89'dan 63'e düştü.



Ankara'da 99,50 olurken, İzmir'de de 41,23 oldu.



"DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR, BU GÜCE GÜVENİN"

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Bu güce güvenin." ifadelerine yer verdi.





