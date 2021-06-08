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Bakan Yanık duyurdu! O skandalla ilgili Bakanlık harekete geçti!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul Nişantaşı'nda başörtülü kadınları hedef alan şiddet olayıyla ilgili açılacak davaya, Bakanlık olarak müdahil olacaklarını bildirdi. Bakan Yanık yaptığı açıklamada, "Açılacak davaya müdahil olarak Nişantaşı'nda saldırıya maruz kalan kardeşimize bu süreçte her türlü desteği vereceğiz, yanındayız" dedi.

Güncel / 8 Haziran 2021 Salı 19:29
Bakan Yanık duyurdu! O skandalla ilgili Bakanlık harekete geçti!

Nişantaşı'nda bir parkta oturan akademisyen Neşe Nur Akkaya ve kız arkadaşına başörtülü oldukları için "Burada sizin gibileri istemiyoruz. Gidin başka yerlere. Gaziosmanpaşa’ya gidin" şeklinde nefret söylemlerinde bulunan Eray Ç. daha sonra yumruklu saldırıda bulundu.

Genç kadın darp raporu alarak şikayetçi olurken, gözaltına alınan ve ifadesinde saldırıyı itiraf eden Eray Ç. serbest bırakıldı.

Duruma sosyal medyadan isyan eden Neşe Nur Akkaya'nın kardeşi, "Bu şahıs elini kolunu sallayarak gezecek mi?" diyerek Eray Ç'nin tutuklanması için çağrıda bulundu.

'BAKANLIK DAVAYA MÜDAHİL OLACAK'

Konuya ilişkin açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul Nişantaşı'nda bir kadın akademisyene şiddet uygulandığı haberlerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şiddetin her türlüsü ve sebebi ne olursa olsun ayrımcılık utanç verici bir insanlık suçu. Bu faşist zihniyeti şiddetle kınıyorum. Açılacak davaya müdahil olarak Nişantaşı'nda saldırıya maruz kalan kardeşimize bu süreçte her türlü desteği vereceğiz, yanındayız." ifadelerini kullandı.

 
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