Bakan Kurum'dan firmalara yeni eylem planı uyarısı!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında, denizlerde kirliliğe neden olan gelişmeleri değerlendirdi.



Türkiye'nin konuştuğu Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa değinen Bakan Kurum, 'Belediyelerimizin, hocalarımızın katıldığı Marmara bölgesinde ne kadar il varsa yetkililerin katıldığı bir çalışma yaptık. 22 maddelik bir eylem planı açıkladık. Marmara en sıcak denizimiz konumunda. Deniz sıcaklığı 2,5 derece artmış durumda. Sıcaklığın artması ana etkenlerden bir tanesi.' dedi.



TESİSLER 7 GÜN 24 SAAT İZLENECEK!



Atık su artıma tesislerinin mevzuatının değiştirileceğini açıklayan Bakan Kurum, 'Tesisler 7 gün 24 saat izlenecek. Zeytin altı suyu, peynir altı suyu, zeytin kara suyu için arıtma yapma zorunluluğu getiriyoruz' ifadelerini kullandı.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında, 22 maddelik yeni eylem planını değerlendirdi. Denizlerde kirliliğe neden olan atık suların arıtılması için mevzuatın değiştirileceğini vurgulayan Bakan Kurum, 'Diyelim ki belirlenen kriterlere uymadılar, kapatma cezası dahil hepsini yapacağız. Bu eylem planı çerçevesinde yatırım yapmayan firmaları kapatacağız kimse kusura bakmasın.' dedi.



Suyun sıcaklığına neden olan her türlü faaliyetin denetleneceğini ifade eden Kurum, 'Balıkçılık faaliyetleri, ekosistem dengelerini düşünerek düzenleme altına alınacak. Sıcak suya neden olan, termal tesisler ve termik santrallerle ilgili soğutma suyunun sıcaklığını takip edeceğiz.' şeklinde konuştu.



UYMAYAN İŞLETMELERİ KAPATACAĞIZ KİMSE KUSURA BAKMASIN!



Söz konusu eylem planına uyulmaması ihtimaline de değinen Bakan Kurum, 'Bunları yapmadılar, kapatma cezası dahil hepsini yapacağız. Diyelim ki; uymadılar, firmalar bu eylem planı çerçevesinde yatırım yapmadı, kapatacağız kimse kusura bakmasın.' dedi.