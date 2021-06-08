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AK Parti'den Marmara Denizi'ndeki müsilajla ilgili kritik önerge!

AK Parti, Marmara Denizi'nde etkili olan deniz salyasının (müsilaj) nedenlerinin araştırılması için TBMM Araştırma Komisyonu Kurulması için Meclis Başkanlığına önerge verdi. Önerge Perşembe günü genel kurulda görüşülecek.

Güncel / 8 Haziran 2021 Salı 19:50
AK Parti'den Marmara Denizi'ndeki müsilajla ilgili kritik önerge!

AK Parti Marmara Denizinde etkili olan deniz salyasının (müsilaj) nedenlerinin araştırılması için TBMM Araştırma Komisyonu Kurulması için Meclis Başkanlığına önerge verdi. Önerge Perşembe günü genel kurulda görüşülecek.

SEFERBERLİK BAŞLATILDI

Marmara Denizi'ni kaplayan müsilajın temizlenmesiyle ilgili seferberlik bugün başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla, Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ili kapsayan Büyük Deniz Temizliği Seferberliği, İstanbul Caddebostan Sahili'nden başlatıldı. Bakan Kurum seferberlikle ilgili yaptığı açıklamada, "2021 yılı sonuna kadar Marmara Denizi'nin tamamını 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız" ifadelerini kullandı.




Ak Parti

 
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