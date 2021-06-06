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MSB'den terör örgütü PKK’nın Irak'ta Peşmergeye yönelik gerçekleştirdiği saldırı sonrası flaş açıklama!

Milli Savunma Bakanlığı terör örgütü PKK’nın Irak'ta Peşmerge güçlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırı hakkında basın açıklaması yaptı. Mesajda, "PKK/KCK/YPG terör örgütünün bu alçak saldırısı, amacının asla ve asla Kürtleri korumak olmadığının ve onların temsilcisi olamayacağının açık kanıtıdır." ifadelerine yer verilirken terörle mücadele kapsamında komşu ülkelerle "iş birliğine hazırız" denildi.

Güncel / 6 Haziran 2021 Pazar 21:44
MSB'den terör örgütü PKK’nın Irak'ta Peşmergeye yönelik gerçekleştirdiği saldırı sonrası flaş açıklama!

Milli Savunma Bakanlığı terör örgütü PKK'nın Irak'ta Peşmerge güçlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırı hakkında basın açıklaması yaptı.

İşte o açıklama:
Hiç bir kutsalı olmayan, ipini tutanların istek ve arzusuyla kaos üreten ve kan döken PKK/KCK/YPG terör örgütü, Peşmerge güçlerine haince saldırarak bölgenin barışı, huzuru ve istikrarı önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha göstermiştir.

'KÜRTLERİN TEMSİLCİSİ OLMADIKLARININ AÇIK KANITIDIR'
PKK/KCK/YPG terör örgütünün bu alçak saldırısı, amacının asla ve asla Kürtleri korumak olmadığının ve onların temsilcisi olamayacağının açık kanıtıdır.

PKK/KCK/YPG terör örgütünün gerçek yüzü görülmeli ve özellikle dost ve müttefik ülkeler PKK/KCK/YPG'ye başta silah ve mühimmat olmak üzere desteğini kesmelidir.

KOMŞULARLA İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ
Türkiye; bölgemize huzursuzluk, istikrarsızlık, kan ve gözyaşından başka bir şey getirmeyen bu hain ve eli kanlı terör örgütünü tamamen bitirmeye, mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam etmeye kararlıdır ve bu konuda komşularıyla iş birliğine hazırdır.

'IRAKLI KARDEŞLERİMİZİN DAİMA YANINDAYIZ VE ONLARA DESTEĞE HAZIRIZ'
Her zaman olduğu gibi komşularımızın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygılı olarak terörle mücadelesinde Iraklı kardeşlerimizin daima yanındayız ve onlara desteğe hazırız.

Bu vesile ile PKK/KCK/YPG terör örgütünün hain saldırısında hayatını kaybeden Iraklı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

NE OLMUŞTU?
IKBY Peşmerge Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK'nın Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine pusu kurduğu bildirilmişti.

Açıklamada, saldırı sonucu 5 Peşmerge'nin öldüğü, 7 Peşmerge'nin yaralandığı aktarılmıştı.

 
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