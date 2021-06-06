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MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker’in, bugün Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında, Irak’ın kuzeyinde mayın/EYP’ye basarak yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Şeker’in (25) nişanlısının babası Hüseyin Dursun, "Temmuz ayının sonuna doğru düğün yapmayı düşünüyorduk. Ama Samet düğünü erken yaptı. Biz düğün hazırlıkları yapıyorduk ama demek ki rabbim onu daha çok seviyormuş ki yanına aldı. Kolay bir şey değil. Ben kızıma 1 saat boyunca söyleyemedim" dedi.

Güncel / 6 Haziran 2021 Pazar 21:16
MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Pençe Yıldırım Harekâtı kapsamında, Irak Kuzeyinde, 06 Haziran 2021 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız mayın/EYPye (El Yapımı Patlayıcı) basarak yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.' denildi.

BAKAN AKAR'DAN, BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Akar mesajında, 'Kahraman silah arkadaşımız, 06 Haziran 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.' ifadelerini kullandı.

SAMSUN'A ŞEHİT ETEŞİ DÜŞTÜ

Şehidin acı haberi, tatil için memleketleri Samsunun Bafra ilçesine gelen babası Nurettin ve annesi Münevver Şekere verildi. Şehidin Şeyhören Mahallesindeki evine Türk bayrağı asıldı. Nişanlı olan şehit Samet Şeker'in temmuz ayı sonunda evleneceği öğrenildi.

'SAMET DÜĞÜNÜ ERKEN YAPTI'

Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker'in (25) nişanlısının babası Hüseyin Dursun, 'Temmuz ayının sonuna doğru düğün yapmayı düşünüyorduk. Ama Samet düğünü erken yaptı. Biz düğün hazırlıkları yapıyorduk ama demek ki rabbim onu daha çok seviyormuş ki yanına aldı. Kolay bir şey değil. Ben kızıma 1 saat boyunca söyleyemedim. Döndüm dolaştım, eve girdim çıktım. Tarlaya gidip geldim, söyleyemedim. Ama en sonunda söylemek zorunda kaldım. Nişanlısı haberi alınca ağlamayacağım dedi, onları sevindirmeyeceğim dedi. Ama zor bir durum. Başımız sağ olsun' dedi.

 
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