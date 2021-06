Mansur Yavaş'ın metro yalanına sert tepki: Yalan belediyeciliği!

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, Mansur Yavaş'ı eleştirdi ve '58 kilometre metro sözü veren bir belediye başkanının Ankara'yı şantiyeye çevirmesini beklerdim. Gelinen noktada Sayın Mansur Yavaş'ın çalışmaya, Ankara'ya değer katmaya bir niyetinin olmadığını görüyoruz' dedi.



Fatih Ünal, şunları söyledi:



'Bir sürü vaatler vererek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan CHP'li Sayın Mansur Yavaş, 2,5 yıla yaklaşan görevi süresince dişe dokunur hiç bir projeyi bitiremedi.'



'Seçim öncesi her konuşmasında Ankara Büyükşehir Belediye bütçesi gibi devasa bir bütçenin iyi kullanılamadığını, eğer iyi kullanılırsa Ankara'yı ihya edeceğinden bahseden Sayın Mansur Yavaş görevi süresince sürekli mazeret üreterek yapamadığı her iş için mağdur edebiyatı yaptı.'



''Bütçem ile 58 kilometre metro yapacağım' sözü de kendi ifadesiydi. Lakin şu ana dek herhangi bir metro inşaatına başlamadı. 58 kilometre metro sözü veren bir belediye başkanının Ankara'yı şantiyeye çevirmesini beklerdim. Gelinen noktada Sayın Mansur Yavaş'ın çalışmaya, Ankara'ya değer katmaya bir niyetinin olmadığını görüyoruz.'



'İCRAAT YOK AMA SÜREKLİ KONUŞUYOR...'



'Bir yerden bir yere gitmenin en rahat olduğu başkentlerden birisi olan Ankara trafiğinin şu anki hali içler acısı. Parkları ve rekreasyon alanları ile ünlü Ankara'nın parkları bakımsızlıktan dökülüyor. Ufku ve yapılan güzel çalışmalar ile Avrupa'nın ünlü Başkentleri ile yarışan Ankara'nın vizyonu CHP belediyeciliği yüzünden yerlerde sürünüyor.'



'2,5 yıllık süreçte sürekli ekiplerin ve bürokratların değiştirildiği bir belediye imajı vermekten öteye gidemeyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş'ın basiretsiz başkanlığı ile gün geçtikçe daha çok kaybediyor, daha çok geriye gidiyor.'



'BELEDİYE MECLİSİ ANKARA İÇİN BÜYÜK BİR DEĞER...'



'Çoğunluğunu AK Partili ve MHP'li üyelerin oluşturduğu Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, tüm bu olumsuzluklara rağmen Ankara ve hemşehrilerimiz için değer üretmeye, güzel kararlar almaya devam ediyor.'



'CHP Belediyeciliğinin aksine Meclise birçok önerge vererek, öneri getirerek güzel kararlar alan, borçlanma yetkisi vererek Büyükşehir Belediyesinin Ankaralıları mağdur etmesine engel olmaya çalışan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi vazifesini bîhakkın yapmaya yerine getiriyor.'



'MANSUR YAVAŞ, AK PARTİLİ İLÇE BELESİYELERİNİ ÖRNEK ALSIN...'



'Ankara'daki AK Partili İlçe Belediyeleri kısıtlı bütçelerine rağmen birçok başarılı çalışmaya imza atıyorlar. Belediyecilik konusunda oldukça deneyimsiz olan Sayın Mansur Yavaş'a tavsiyem Keçiören'i, Altındağ'ı, Mamak'ı, Kahramankazan'ı, Beypazarı'nı gezip oralarda yapılan çalışmaları yerinde görsün.'



'Başkanlarımızın yaptıkları parkları, yolları, seracılığı, örnek bahçeleri, dikilen ağaç adedini sorsun. Bürokratlarına talimat versin,nasıl yapıyorlar gidin öğrenin desin. İddia ediyorum ufku açılır, Ankara'ya bakışı değişir.'



'ANKARA CHP İLE GERİYE GİDİYOR...'



'Belediyecilikteki bu savrulmuşluk, iş bilmemezlik yüzünden Dünya çapında yapılan Gelişen Büyükşehirler kategorisinde 8-10 sıra aşağıya düşen, yapılmayan icraatlar, dar ufuklar, kısır çekişmeler ile günden güne içine kapanan bir Başkent görünümü Ankara'ya oldukça zarar veriyor. Mansur Yavaş dönemini Ankara için kayıp yıllardı diyerek anacağız maalesef. Çok konuşan, çok mazeret üreten, mağdura oynayan bir imajdan öteye gitmeyen bu ufuk, güzel Ankaramıza hiç yakışmıyor.'



KÖSE: ORTADA METRONUN MAKETİ BİLE YOK!



AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yalan belediyeciliğine başladığını söyledi.



Köse; 'Sayın Mansur Yavaş'ın algı belediyeciliğine alışmıştık ama yalan belediyeciliğe de başlamış. Metro için önünde hiçbir engel yok. Sayın Mansur Yavaş, '58 kilometre metroyu harfiyat geliri ve billboard gelirleri ile yapacağım' demişti fakat ortada maket bile yok. Ankaralı algı ve yalan değil hizmet bekliyor. İki buçuk yıla yakın bir zaman geçti. Ankara halkı merak ediyor sayın Yavaş. Ankara'da metro yaptınız da biz mi görmedik?' diye sordu.



ILIKAN: BAHANE ÜRETMEYİ BIRAKIP İŞ ÜRETMEK GEREKİYOR'



MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan ise; bütçe gelirinin neredeyse tamamını hükümetten alan bir belediyenin her fırsatta hükümeti suçlaması doğru bir davranış olmadığını söyledi.



Murat Ilıkan, şunları söyledi:



'Bir şehrin belediye başkanı, yönettiği kentte bir problem varsa onu çözmekle mükelleftir. Hiçbir bahane görevinizi yapmanıza engel değildir.'



'Bir işi yapmamak için bahane üretmek sizin sorumluluğunuz ortadan kaldırmaz sadece Metro ve Ankaray değil Ankara'nın ulaşımını bir bütün olarak değerlendirdiğimizde toplu ulaşım maalesef sürekli şikayet konusu…'



'Belediyeye gelen şikayetlere de baktığımızda en çok ulaşımdan yana şikayet geliyor ama siz bu sorunları çözmek yerine başka kurumları suçlamayı kendinize bir yöntem olarak belirlerseniz bu işler kangrene dönüşür.'



'2 yıldır geçmişi şikayet ve başkalarını bahane etmekten iş yapmaya zaman bulamadılar. Artık bahane üretmeyi bırakıp iş üretmek gerekiyor. Bütçe gelirinin neredeyse tamamını hükümetten alan bir belediyenin her fırsatta hükümeti suçlaması doğru bir davranış olmaz.'



BİR METRE METRO HATTI YAPMADI, BAKANLIĞI SUÇLADI



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçimden önce '58 kilometre metroyu planlıyoruz' iddiasında bulundu. Aradan 2 sene 3 ay geçmesine rağmen bir metre metro hattı yapmadı. Mansur Yavaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın metro yapılmasına izin vermediğini iddia etti.



Mansur Yavaş'ın, söz konusu iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Mansur Yavaş'ın; 30 Ocak 2020 tarihinde Ankaray hattının Söğütözü'nden ODTÜ'ye ve Dikimevi'nden-Natoyolu'na kadar uzatılmasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na talepte bulunduğu öğrenildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün; 9 Mart 2020 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin talebine olumlu yanıt verdiği bildirildi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Yatırımları Dairesi Başkanlığı'na gönderdiği yazıda; 'Ankaray hattının doğu ve batı istikametinde genişleme ihtiyacının bütüncül değerlendirilmesi teminen Dikimevi-Natoyolu hattının etüt proje ve yapımının, AŞTİ-Söğütözü arasının eksik kalan sinyalizasyon işinin ve ileride gerekmesi halinde ikmal edebilecek Söğütözü-ODTÜ uzatma etüdünün tarafınızca gerçekleşmesi uygundur' deniliyor..



Mansur Yavaş'ın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın metro yapılmasına izin vermediğini iddiasını Büyükşehir Belediyesi'nin Kanunu'nu da yalanlıyor.



BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN KANUNU'NU MANSUR YAVAŞ'I YALANLIYOR



Mansur Yavaş'ın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın metro yapılmasına izin vermediğini iddiasını Büyükşehir Belediyesi'nin Kanunu'nu da yalanlıyor.



Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7 maddesinin p bendinde şöyle deniliyor: 'Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.'



'(Ek cümle: 16/5/2018-7144/14 md.) Büyükşehir içindeki toplu taşıma hatlarıyla ilgili olarak; şehir merkezine olan uzaklık, nüfus ve hattı kullanan sayısı kriterleri esas alınarak tespit edilecek hatlarla ilgili toplu taşıma hizmetlerinin işlettirilmesine karar vermek.'