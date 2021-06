LGS 2021 Soru ve Cevapları! LGS 2021 Kitapçığı Açıklandı...

LGS 2021 maratonunun sona ermesiyle birlikte öğrenciler LGS soruları yayınlandı mı? sorusunu gündeme getirdi. Saat 09.30 da başlayan ve öğleden sonra biten sınavın soru kitapçı yayınlandı. Mili Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sınavın soru kitapçığını MEB kendi web sitesinde açıkladı.





sayısal ve sözel soru kitapçıkları Milli Eğitim Bakanlığının web sitesinde yayınlandı.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6 Haziran saat 09.00'da gerçekleştirilensaat 12.45'te tamamlandı. Sınav sonrasındaSorusunun gündeme gelmesinin ardından haber gecikmedi! Öğrencilerin merakla beklediğiMilli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.Milli Eğitim Bakanlığının web sitesinde yayınlandı.Sınavının tamamlanmasının ardından Ziya Selçuk;‘'2021 #LGS'yi planladığımız gibi sorunsuzca tamamladık. Sınavda görev alan meslektaşlarımız başta olmak üzere destekleri için sağlık ve emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Sonucun her koşulda çocuklarımızın mutluluğu ve umudu olmasını dilerim.'' Açıklamasını gerçekleştirdi.LGS soru kitapçığının yayınlanmasının ardındangündeme geldi.sorusunu soran öğrenciler LGS puan hesaplama 2021 hesaplama motorlarını kullanabilir. İnternette yer alanaracılığıyla hesaplama işlemi gerçekleştirilmektedir.sorusuna MEB yayınladığı kılavuzda yer verdi. İşte LGS puanı hesaplama yöntemi;•Sözel ve sayısal bölümlere ait her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenmelidir.•Öğrenciler her bir alt teste ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte birini çıkartarak belirlemelidir.•Her bil alt teste ait standart sapma, ilgili testin ham puanları, ortalama ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak ortaya çıkarılır.•Her alt test için hesaplanan standart puanlar katsayılar ile çarpılarak ağırlıklı standart puanlar hesaplanır.•Hesaplanan toplam ağırlıklı standart puanlar taban puan 100, tavan puan 500 olmak üzere bir puan dağılımına dönüştürülür.LGS 2021 sınavı sonrasındaSorusu gündem haline geldi. 1 milyon 8. Sınıf öğrencisi LGS 2021 sınavına girdi. Sınav; 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde, 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda gerçekleştirildi.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilenbugün tamamlandı. Sınavın gerçekleşmesinin ardındansoruları gündeme geldi. Öğrencilerin merakla beklediği LGS tercih zamanı hakkında net bir açıklama gerçekleştirilmedi.sorularının hepsi ve daha fazlası Milli Eğitim Bakanlığı tarafından web sitesinde açıklanacak.