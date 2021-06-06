Kardeşlerim Oyuncuları Kimdir? Kardeşlerim 17. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Yeni Bölümde Neler Olacak?

Kardeşlerim dizisi 17. Bölüm fragmanı yayınlandı. Her bölüm seyirciyi ekrana kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kardeşlerim 17. Bölüm fragmanı ile dizide heyecanlı bekleyiş başladı! Olayların ardı arkası kesilmeyen Kardeşlerim dizisinde ortalık karışacak. Yeni bölümde ortaya çıkan görüntüler Akif Atakul'un başını belaya sokacak. Akif'i kim kurtaracak? Hepsi ve daha fazlası Kardeşlerim yeni bölüm fragmanında açıklandı!





Kardeşlerim Yeni Bölümde Neler Olacak?



Kardeşlerim Hangi Gün?



Kardeşlerim Hangi Okulda Çekiliyor?



Kardeşlerim Saat Kaçta?



Kardeşlerim Dizisi Oyuncuları Kimdir?



Halit Özgür Sarı Kimdir? Kardeşlerim Kadir Eren



Su Burcu Yazgı Coşkun Kimdir? Kardeşlerim Asiye Eren



Yiğit Koçak Kimdir? Kardeşlerim Ömer Eren



Kardeşlerim Doruk Kimdir? Onur Seyit Yaran