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İki korumasıyla birlikte öldürüldü

Terör örgütü PKK’nın sözde Metina eyalet sorumlusu Agit kod adlı Mouhammad Housseyin Şahbazi, iki korumasıyla birlikte öldürüldü

Güncel / 6 Haziran 2021 Pazar 10:22
İki korumasıyla birlikte öldürüldü

Kuzey Irak'ın Metina, Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım hava destekli kara harekâtı kesintisiz sürüyor. Harekâtın 40. gününde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 153'e ulaştı. 18 Mayıs günü PKK'nın Metina Vadisi genel sorumlusu ve örgütün silahlı kolu HPG'nin sözde Askeri Konsey üyesi İran uyruklu Agit Rojhilat kod adlı Mouhammad Housseyin Şahbazi ile korumaları Suriye uyruklu Şervan kod adlı Mahmoud İssa ile Mardin nüfusuna kayıtlı Çektar kod adlı Ekrem Aktürk, MİT'in anlık sinyal istihbaratı üzerine gerçekleştirilen nokta hava harekâtıyla öldürüldü.

20 yıldan beri PKK'nın dağ kadrosunda sorumlu düzeyde terörist faaliyetlerde bulunan terörist Şahbazi, sırasıyla Kandil, Hinere, Hakurk, Haftanin, Zagros dağları ve son olarak Metina bölgesinde sözde eyalet sorumlusu olarak yüzlerce silahlı teröristten sorumluydu. Şehir merkezlerinde intihar saldırıları düzenleyen kadın canlı bombaların da eğitiminden sorumlu olan terörist Şahbazi, terör örgütünün suikast, sabotaj ve istihbarat gibi branşları içeren sözde Özel Kuvvetler yapılanmasının da tepe isimlerinden biriydi.

Terörist Şahbazi 2015-2017 yıllarında bizzat Murat Karayılan'dan aldığı talimatla DEAŞ saldırıları bahane edilerek Kerkük'ün işgaline katıldı. Terörist başta Türkmen Cephesi partisine ait bina ve kuruluşlar olmak üzere Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı mahallelere yönelik roketatarlı ve bombalı saldırıları planlayarak birçok kanlı provokasyonda rol oynamıştı. Terörist Şahbazi'nin ölümü örgütte şok etkisi yarattı. Öte yandan Van'ın Başkale kırsalında da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

İYİCE SIKIŞTILAR
TÜRKIYE'NIN, son olarak sözde Suriye sorumlusu Nurettin Sofi'yi etkisiz hale getirmesi, terör örgütü içinde depreme neden oldu. Herkesin birbirinden şüphelenmeye başladığı örgütte 20 sözde üst düzey yöneticisine el çektirilip yerlerine başka isimler getirildi.

Murat KarayılanSuriye

 
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