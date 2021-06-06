İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'Temel Atmama Töreni' yeniden gündemde: 'Böyle bir tesise gerek yok' demişti!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesini iptal ederek 'temel atmama' programı düzenlemişti. Ekrem İmamoğlu, 'Yarın bir temel atmama törenim var gerçekten. (Gülüyor) Gerek yok böyle yatırıma. Böyle bir arıtma tesisine gerek yok' iddiasında bulunmuştu.



İMAMOĞLU: 'GEREK YOK BÖYLE YATIRIMA. BÖYLE BİR ARITMA TESİSİNE GEREK YOK'



Ekrem İmamoğlu, 6 Kasım 2019 tarihinde yaptığı konuşmada şunları söylemişti:



'Yarın bir temel atmama törenim var gerçekten. (Gülüyor) Çünkü göreve geldiğimizde bizim önümüze getirilmiş, dayatılmış, ihaleye çıkılmış teklifler alınmış Silahtarağa'da bir hem de Eyüp Sultan'ın devamında ve ilçenin sınırları içerisinde, Haliç'in o güzel doğasının bütünleyen 130 bin metrekarelik alanı kapsayan, 70 bin metrekareye kısmı orman olan bir arazide bir arıtma tesisi… Maliyeti 1 milyar 100 milyonun üzerinde. Bir katrilyondan bahsediyorum yani. Siz tabi sayıları daha iyi bilirsiniz. Arazi değeriyle beraber 1.5 milyarı aşan bir proje… Ekonomik sıkıntı bir kenara… Durdurduk. Çok projeyi böyle durdurduk aslında. Arkadaşlarıma araştırma yaptırıyorum. Birçok projeyi yapıyoruz. Buna da yaptık. Gerek yok böyle yatırıma. Böyle bir arıtma tesisine gerek yok. Ne yazık ki yok. 1.5 milyar…'



İSKİ'nin maliyetten kaçarak kanalizasyon sularını (atık suları) arıtmadan Riva Deresi'ne akıttığı tespit edildi



İMAMOĞLU: 'BU AĞAÇLARIN YAPRAKLARI BENİ ÇILGINCA ALKIŞLIYOR'



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Partili önceki yönetim tarafından projesi onaylanan ve ihalesi tamamlanan tesisi 'temel atmama' töreni yaparak iptal etmişti.

İmamoğlu, 7 Kasım 2019 tarihinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 1 milyar 525 milyon TL'lik maddi yükün bertaraf edildiğini iddia etmişti. İmamoğlu, 'Yanlış anlamayın, sizden öyle bir talebim yok- bu ağaçların yaprakları beni çılgınca alkışlıyor' demişti.



BİRPINAR: 'ARITMA TESİSLERİ ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEYEN EN ÖNEMLİ TESİSLER'



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar da, 8 Kasım 2019 tarihinde Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki göstermişti.



Riva Deresi



Prof. Dr. Birpınar, çevre meselesinin siyaset üstü bir mesele olduğunu belirterek, 'O yüzden; İstanbullular için, çocuklarımız için, Marmara Denizi için, dünyanın incisi Boğazımız için, Altın Boynuz olarak addedilen Haliç için, çevre yatırımlarına 'dur' değil 'devam' diyelim. İmamoğlu'na tavsiyemizdir: Haliç tekrar kokulara boğulmadan, Marmara'da alg patlaması oluşmadan, Yavrularımızın daha büyük bedel ödememesi için bugünden gerekeni yapın. Yoksa bu millet size hesabını sorar. Bizler de bu işin takipçisi olacağız' demişti.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar'ın açıklamaları şöyle:



'NE KADAR DA İHTİYAÇ OLDUĞUNU ŞÖYLE ANLATALIM'



'Dün İmamoğlunun 'ihtiyaç yok!' diye 'Temel Atmama' töreni yaparak iptal ettiği Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi'ne aslında ne kadar da ihtiyaç olduğunu şöyle anlatalım.'



'Dünyanın, atıksuyu evde dahi kullanılabilecek seviyeye getirebilecek en ileri teknolojisi olan membran teknolojisiyle yapılacak tesis Türkiye'nin ilk Avrupa'nın en büyük kapasiteli membran tesisİ olacaktı. Yani Tesiste, atıksuyu içilebilir seviyeye getirme teknolojisi var.'



İSTANBULLULARA BÜYÜK HAKSIZLIK



'İmamoğlu'nun İstanbul için 'ihtiyaç yok' dediği arıtma tesisine sahip. Singapur'da bu tesiste arıtılan suya mineral takviyesi yapılarak marketlerde içme suyu olarak satılıyor. ABD, tesisten arıtılan suyu, yeraltına pompalayarak, yeraltı su seviyesini korumada kullanıyor.'



'Dünyanın en büyük metropollerinden biri olan, Kentsel dönüşüm sürecine giren, Altyapı ihtiyacı her gün büyüyen, İstanbul için 'ihtiyaç yok' demek, İstanbullulara büyük haksızlıktır. Kaldı ki, İmamoğlu'nun seçim vaatlerinde İleri Teknoloji Arıtma Tesisi vardı!'



YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİ KULLANILARAK YAPILACAKT



'İptal edilen tesisin arıtma kapasitesi; 435.000 m3/ gün ve membran teknolojisi ile yapılacaktı. Tesisin tamamı yeraltında yapılacak, Üzeri halka açık yeşil alan ve park olacaktı. İthal değil, İTÜ MEMTEK ile yerli ve milli teknoloji kullanılarak yapılacaktı.'



'Bu tesisten elde edilecek arıtma suyu doğrudan deşarj edilmeyip, Kağıthane Deresi ve çevresindeki alanların peyzaj sulaması da bu tesisten çıkan su ile yapılacaktı. İçme suyu şebekesinden bu kadar büyük alanın peyzaj sulaması yapılması şehir için büyük israf'



'CİDDİ BİR TASARRUF SAĞLANACAKTI'



'Şu anda; Fatih, Eyüpsultan, Alibeyköy gibi Haliç'in sol sahilinin tamamını kapsayan havzanın tamamında, günlük 1 milyon (1.000.000) m3 atık suyun tamamı, Yenikapı ön arıtmadan geçerek Marmara Denizi'ne deşarj ediliyor.'



'İptal edilen tesis ile Yeni Havalimanı, Esenler Askeri Bölgedeki rezerv alanı yapılacaktı. Böylece kentsel dönüşümden dolayı Arnavutköy bölgelerinden artarak gelecek atıksu yükü Yenikapı'ya kadar çok uzun bir mesafede taşınmamış olacak, sonuçta ciddi bir tasarruf sağlanacaktı.'



İDDİALAR DOĞRU DEĞİL



'Tesisin konumu için; gelecek şehir planlarına göre yapılan projeksiyonlar topoğrafik ölçümler, havza zorunluluğundan dolayı burası seçilmiştir. İddia edildiği gibi, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden tesis için uygun ya da gerekli değil açıklaması yapılmamıştır.'



'Halen İSKİ Yönetim Kurulu Üyesi olan ve İTÜ'den Prof. Dr. İzzet Öztürk, söz konusu tesis ile ilgili; tesisin bölge için gerekli olduğu, ancak kaynak sıkıntısı varsa etap etap inşa edilebileceği ya da bir müddet erteleneceği yönünde görüş vermiştir.'



'NE AKLA NE DE VİCDANA SIĞAR'



'İstanbul'da İleri Teknoloji Atıksu Arıtmaya 'ihtiyaç yok' diyen öğretim üyesini yakında İSKİ Yönetim Kurulu'nda görürsek şaşırmayacağız. Sonuç olarak, bu teknolojiyi İstanbul gibi bir şehir için 'ihtiyaç yok' diye iptal etmek ne akla ne de vicdana sığar'



'Çevre meselesi siyaset üstü bir meseledir. O yüzden; İstanbullular için, çocuklarımız için, Marmara Denizi için, dünyanın incisi Boğazımız için, Altın Boynuz olarak addedilen Haliç için, çevre yatırımlarına 'dur' değil 'devam' diyelim.'



İMAMOĞLU'NA TAVSİYEMİZDİR



'İmamoğlu'na tavsiyemizdir: Haliç tekrar kokulara boğulmadan, Marmara'da alg patlaması oluşmadan, Yavrularımızın daha büyük bedel ödememesi için bugünden gerekeni yapın. Yoksa bu millet size hesabını sorar. Bizler de bu işin takipçisi olacağız.'