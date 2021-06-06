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Emine Erdoğan'dan sergi açılışı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Beyoğlu Belediyesince 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne özel olarak düzenlenen Sıfır Atık etkinliği kapsamında, toplanan atık malzemelerden üretilen ürünlerin yer aldığı serginin açılışını gerçekleştirdi.

Güncel / 6 Haziran 2021 Pazar 12:12
Emine Erdoğan'dan sergi açılışı!

Beyoğlu Belediyesi, Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte, ilçede Sıfır Atık Projesi kapsamında toplanan her bir atığın toplanış ve dönüşüm öyküsünü katılımcılarla paylaştı. Etkinliğe katılan Emine Erdoğan, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop ile Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi'nde, toplanan atık malzemelerden üretilen ürünlerin yer aldığı serginin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, daha sonra Şişhane Meydanı'nda kurulan geri dönüşüm stantlarını gezdi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Emine Erdoğan'a ilçede yapılan geri dönüşüm çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

ATIK MALZEMELERİN GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRILMASI UYGULAMALI OLARAK GÖSTERİLDİ

Beyoğlu'nda Sıfır Atık Projesi kapsamında iş birliği yapılan firmalar, Şişhane Meydanı'nda kurulan stantlarda, atık malzemelerin geri dönüşüme nasıl kazandırıldığını uygulamalı olarak katılımcılarla paylaştı.

Etkinlikte ayrıca, kaynağında ayrı toplanan atık camların kırılıp işlemden geçirilerek yeni ürünlerin üretildiği atölye çalışması gerçekleştirildi. Emine Erdoğan da tarihi belediye binasının balkondan yapılan atölye çalışmalarını izledi. Emine Erdoğan, 'Sıfır Atık' belgesini, Yıldız'a takdim etti. Erdoğan, Beyoğlu Belediyesinin Anı Defteri'ni de imzaladı.

BEYOĞLU BELEDİYESİ, ATIK MALZEMELERİ GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRIYOR

Beyoğlu Belediyesi, Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi'ni kapsamında hummalı bir çalışma yürütüyor. Atık ilaçlar, organik atıklar, atık camlar, atık piller, bitkisel atık yağlar, atık elektrikli ve elektronik eşyalar ile tekstil atıkları kaynağında ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının geri dönüşüm çalışmaları kapsamında belirlemiş olduğu tüm esasları eksiksiz bir biçimde yerine getiren Beyoğlu Belediyesi, 250 bin nüfusun altında Sıfır Atık Belgesini almaya hak kazanan öncü belediyelerden birisi oldu.

Mustafa Şentop

 
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