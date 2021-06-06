Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilaj eylem planını açıkladı!

Son aylarda Marmara Denizi'nde etkili olan müsilaj sorunu (deniz salyası) Türkiye'nin ana gündem maddelerinden biri oldu. Uzmanlar yaptıkları açıklamalarda bu durumun oluşturacağı tehlikelere dikkat çekerken, açıklamalar vatandaşları tedirgin etti.



ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ



Başkan Recep Tayyip Erdoğan 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde konuya değindi ve müsilaja karşı derhal harekete geçilmesi için talimat verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri ise müsilaj kabusuna karşı harekete geçti ve çalışmalarına başladı.



AK PARTİ MECLİSE ÖNERGE VERECEK



Deniz Salyası konusu AK Parti'nin de birinci gündem maddeleri arasında yer alırken, konuyla ilgili olarak meclise önerge verilecek.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum konuya ilişkin yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor. İşte Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:



'MARMARA DENİZİ'Nİ KADERİNE TERK ETMEYECEĞİZ'



Bugün Marmara Bölgesi'ndeki vali ve Belediye Başkanlarımızla önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Ortak akılla hazırladığımız Marmara Denizi'ni koruma eylem planını istişare ettik. Ortak bir irade ile Marmara Denizi'ni kaderine terk etmeyeceğiz dedik ve bu çerçevede çalışmalarımızı yaptık.



'ÇEVRE YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDİYORUZ'



İklim değişikliği ile mücadelenin çözümü çevre yatırımlarından geçmektedir. Bakanlık olarak yatırımlar yapıyoruz. Çevre yatırımlarına devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum.



'BİRLİKTE HAREKET ETMEK ZORUNDAYIZ'



Son derece yaygın bir kirlilik yaşıyoruz. Çeşitli sebeplerle ortaya çıkan müsilaj (Deniz Salyası) sorunuyla karşı karşıyayız. Çözüm noktası çok net. Hedefimizi vatandaşlarımızın gönlünü sızlatan görüntüleri yok etmektir. Bu anlamda el birliği yapmak güç birliği yapmak, birlikte hareket etmek zorundayız. Bir an önce kirlilik türü ve sebep varsa ortadan kaldırmak önemli hedefimizdir.



'EN GENİŞ KAPSAMLI ÇALIŞTAYI YAPTIK'



Son yılların en geniş kapsamlı çalıştayını yaptık. Dün de bir değerlendirme toplantısı yaptık. Bu süreci tüm taraflarla istişare ederek yürüttük ve yürütmeye devam ediyoruz. Bu toplantıda sunulan önerileri dinledik.



Marmara Denizi'nin tamamını koruma alanı olarak belirleme çalışmaları başlatacağız. Bu çalışmayı sayın cumhurbaşkanının onayı sunacağız. Bu çalışma ile Marmara Denizi'nin biyolojik çeşitliliğini koruma altına alacağız.



'ACİL ÇALIŞMA BAŞLATACAĞIZ'



8 Haziran günü 7/24 esası itibarıyla müsilajın tamamen temizlenmesine yönelik acil çalışma başlayacağız. Marmara'nın hemen hemen her noktasında deniz yüzeyi temizleme araçlarıyla seferberlik başlatacağız.



'İLERİ BİYOLOJİK ATIK SU ARITMA SİSTEMİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ'



Bölgede bulunan, kirliliğin en büyük nedenlerinden olduğunu tespit ettiğimiz atık su arıtma tesislerinin tamamını ileri biyolojik atık su arıtma sistemine dönüştüreceğiz.