Biontech Aşısı Nedir? Yan Etkileri Nelerdir?

Türkiye ve Dünya genelinde aşılamalara son hızla devam ediliyor. Salgın sürecini ortadan kaldırmak adına gerçekleştirilen aşılamalarda Sinovac ve Biontech aşıları kullanılıyor. Sinovac aşısının tükenmesinin ardından aşı sırası gelenlere Biontech aşısı uygulanmaya başlandı. Biontech aşısı nedir? Biontech mi Sinovac mı? Biontech aşısının yan etkileri nelerdir? Biontech yan etkileri var mı?...