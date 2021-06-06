Biontech Aşısı Nedir? Yan Etkileri Nelerdir?

Dünya genelinde corona virüs salgınının ortadan kaldırılması adına 2 adet Mrna yöntemiyle geliştirilmiş aşı kullanılıyor. Türkiye'de kullanılan Sinovac ve Biontech aşıları virüsten korunmak adına oldukça büyük önem taşıyor. 2 farklı aşının bulunması halkın Biontech mi Sinovac mı? sorusunu gündeme getirdi. 50 yaş üstü aşı sırasının gelmesi ile birlikte pek çok kişi aşı hakkında kararsızlık yaşıyor. Biontech güvenilir mi? sorusunun sorulması üzerinde uzmanlardan yanıt gecikmedi.
Biontech Aşısı Nedir? mRNA Ne Demek?
mRNA yöntemiyle geliştirilmiş aşılar Covid-19 virüsünün ortadan kaldırılması adına büyük önem taşıyor. Bu teknik kapsamında virüsün genetik kodunun bir bölüm alınarak yağ ile kaplanıyor. Hücrelere nüfuz edilebilmesi için uygulanan bu teknik sonrasında sıvı, insanlara enjekte ediliyor. Bu şekilde virüsten alınan genetik kod, insan hücrelerine ulaşıyor. Aşı, covid-19 virüsünün hücrelere girmesini sağlayan proteinin kopyasını üretmeyi gerçekleştiriyor. Böylece bağışıklık sistemi antikor üreterek corona virüsten korunmanın yollarını buluyor.
Biontech aşısının da Mrna yöntemi ile üretilmesi Vanderbilt Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Önleyici Tıp Profesörü William Schaffner, Mrna teknolosini ‘'21. Yüzyıl bilimi'' olarak tanımlamaktadır. Biontech aşısı
başta olmak üzere Mrna temelli covid-19 aşılarından alınan olumlu etkinin gelecekte pek çok salgının mücadelesinde önemli rol oynayacağını belirtiyor. Biontech aşısı nedir?
sorusunun sorulması üzerine uzmanlar bu şekilde açıklama gerçekleştirmiştir.
Bionctech Güvenilir mi?
Corona virüs ile mücadele kapsamında pek çok aşı geliştiriliyor. Geliştirilen aşılar Dünya'nın salgından kurtulabilmesi adına büyük önem taşıyor. Manipülasyonlar ve çeşitli yanlış yorumlar sebebiyle aşılara güven azalıyor. Biontech güvenilir mi?
sorusunun sorulması üzerine alanında uzman pek çok isim açıklama gerçekleştirdi. Sinovac aşısının tükenmesinin ardından 50 yaş üstü aşı sırası
gelenlere Biontech aşıs
ı uygulanıyor. Alanında uzman hekimler Biontech aşısının güvenilir olduğunu belirtiyor.
Biontech mi Sinovac mı?
Türkiye'de uygulanan iki aşı olması sebebiyle her geçen gün Biontech mi Sinovac mı?
sorusu giderek artıyor. Doktorlar Biontech ya da Sinovac fark etmeksizin iki aşının da farklı koşullarda uygun olduğunu belirtiyor. Ortak Aşı Komisyonu, hem BioNTech'in hem de Sinovac'ın çok titiz ve detaylı araştırmalardan geçtikten sonra uygulandığını söylüyor.
Biontech Yan Etkileri Nelerdir?
Her aşıda olduğu gibi Sinovac yan etkileri
ve Biontech yan etkileri
de aşılanan kişilerde gözlemleniyor. Pfizer-BioNTech tarafından üretilen COVID-19 aşısı, 16 yaş ve üzeri bireylere yapılmak üzere acil kullanım onayı almış bir aşıdır. Biontech aşısı mrna (mesajcı rna) tabanlı üretilmiştir ve hücrelere virüsün ‘'spike'' adı verilen proteinin, nasıl yapılacağına dair talimatları verir. Bağışıklık sistemi bu aşamada antikor üreterek korunma sağlar. Biontech yan etkileri nelerdir
sorusunun üzerine Biontech'in yan etkileri
listesi çok sayıda kişide gözlemlenerek oluşturulmuştur. Biontech aşısının yan etkilerini
şu şekilde sıralayabiliriz;
•Cilt reaksiyonları
•Yorgunluk
•Baş ağrısı
•Kas ağrısı
Ciddi bir reaksiyona sebep olmayan Biontech aşısının yan etkileri
kişiden kişiye göre değişim göstermektedir. Ciddi semptomların görülmesi oldukça azdır. Aşının ciddi reaksiyonlara sebep olması durumunda doktor kontrolünden mutlaka geçilmesi gerekmektedir. Biontech aşısı olanlar
bu konuda bilgilendirilmektedir.
Biontech Aşısı Nerenin?
BioNTech aşısı Almanya
'da iki Türk bilim insanı tarafından bulunmuştur. Biontech ve ABD merkezli Pfizer'in birlikte geliştirdiği aşı yüzde 95 oranında başarıya sahiptir. Biontech Almanya
merkezli bir aşıdır ve Türkiye'de covid-19'la mücadelede kullanılmaktadır.
Biontech Aşısı Sağlık Ocağında Yapılıyor mu?
Biontech aşısına ilişkin Avrupa İlaç Ajansının (EMA) hazırladığı 'BioNTech aşılarını saklama koşullarında değişiklik olduğu ve aşı dolaplarında 2-8 derece arasında 5 gün değil bir ay saklanabilir.' yönündeki raporun ardından sağlık ocaklarında Biontech aşısı uygulanmaya başlanabilir kararı alındı. Bakanlık tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından Biontech aşıları aile sağlık merkezlerinde uygulanabilecek.Aşı randevusu nasıl alınır?
Sorusunu soranların MRHS üzerinden aşı randevusu
oluşturması mümkündür. Aşı uygulamasından e-devlet şifresiyle de yararlanabilirsiniz.