2021 LGS Soru Kitapçığı Yayınlandı mı? LGS Soruları ve Cevapları…

2021 LGS sınavı bugün saat 12.45'te tamamlandı. Bir milyonu aşkın öğrencinin girdiği sınav corona virüs önlemleri çerçevesinde gerçekleştirildi. Sınava giren öğrencilere ilk oturumda Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve İngilizce soruları soruldu. İkinci oturumda ise LGS sayısal grubunu oluşturan matematik ve fen bilimleri sınavı gerçekleştirildi.



Öğrenciler 9.30'da başlayan LGS birinci oturumla birlikte kısa bir aradan sonra 11.30'da ikinci oturuma girerek sınavı tamamladı. LGS sınavı sonrasında ise 2021 LGS soru ve cevapları yayınlandı mı? sorusu gündem oldu. 2021 LGS soru kitapçığı ve cevapları MEB tarafından yayınlanacak!





LGS Soruları Açıklandı mı?



LGS Sınavına Kaç Kişi Girdi?



LGS Soruları Ne Zaman Yayınlanacak?



LGS Puan Hesaplama Nasıl Yapılır?



LGS Tercihleri Ne Zaman 2021?



LGS Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?



LGS'de Baraj Puanı Kaç?



LGS Tavan Puan Kaç?



Son Dakika MEB'den LGS Açıklaması!



Milli Eğitim Bakanlığında gerçekleştirilensonrasında öğrencilerdensorusu geldi.gün içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı sitesinde açıklanacak.1 milyon 8. Sınıf öğrencinin girdiği973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde, 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda gerçekleştirildi.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6 Haziran saat 09.30'da gerçekleştirilensaat 12.45'te tamamlandı. Sınav sonrasındaSorusu gündeme geldi. Öğrencilerin merakla beklediğiMilli Eğitim Bakanlığı tarafından gün içerisinde yayınlanacak.yayınlanmasının ardındangündeme gelecek.sorusunu soracak öğrencileraraçlarından yararlanabilir. İnternette yer alanaracılığıyla hesaplama işlemi gerçekleştirilmektedir.LGS'ye giren 1 milyon öğrencisorusunu gündeme getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilenolacağı hakkında kesin bir tarih verilmedi.sorusunu gündeme getiren öğrencilere MEB'den yanıt gecikmedi! Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği, 30 Haziran 2021 Çarşamba günü www.meb.gov.tr internet adresinde açıklanacak. MEB'in yaptığı açıklamalar doğrultusunda öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilensorusuna resmi bir açıklama gerçekleştirilmedi.Sorusunu soran öğrencilere MEB'den tam puanın 500 olduğu açıklaması geldi.Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'dengeldi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer;'2021 LGS merkezi sınav yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerimizde sorunsuz şekilde tamamlandı. Covid-19 salgını altında tüm sınav merkezlerimizde gerekli önlemler alınarak başarılı şekilde gerçekleştirildi' açıklamasının ardından şu cümleleri kullandı.'Özellikle salgın nedeniyle bu organizasyonun ölçeği çok daha büyüdü. Sürece Bakanlığımızın ilgili tüm birimleri destek verdi. Tüm çalışma arkadaşlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. 81 ilde süreci başarılı şekilde yürüten ve sınavın sorunsuz şekilde tamamlanmasında büyük emeği olan tüm il milli eğitim müdürlerimizi ve çalışma arkadaşlarını kutluyorum. Sınavda görev alan tüm öğretmenlerimize ve okullarımızda organizasyona destek veren rehber öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.'Bir milyon 8. Sınıf öğrencisinin girdiği LGS sınavı başarıyla tamamlandı. Nefes kesen sınavın ardından öğrencilersorusunu gündeme getirdi.Hepsi ve daha fazlası bugün MEB tarafından gerçekleştirilen açıklamada yer alacak.