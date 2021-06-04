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DHKP/C'ye üst düzey darbe! İşte Türkiye Sorumlusu ve Memur Sorumlusu için istenen ceza...

DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Yasemin Karadağ ile sözde memur sorumlusu Yeter Gönül Aydın hücre evinde yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen ikili hakkında örgüt yöneticiliğinden dava açıldı. Türkiye sorumlusu Karadağ'ın kod adının "Nurhayat" olduğu, memur sorumlusunun ise, "Demet" olduğu belirlendi. Karadağ'ın örgüt içerisinde eğitim vermek üzere örgütsel toplantılara katılarak diğer örgüt üyelerinin yöneticiliğini yaptığı, memur sorumlusunun örgütün Kamu Emekçileri Cephesinden sorumlu olduğu tespit edildi.

Güncel / 4 Haziran 2021 Cuma 10:50
DHKP/C'ye üst düzey darbe! İşte Türkiye Sorumlusu ve Memur Sorumlusu için istenen ceza...

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, 1992'den itibaren birçok kez yakalanan ve yaklaşık 19 yıl kaldığı cezaevinde terör örgütünün organizasyonundaki açlık grevi eylemlerine katılan, 2020'nin ağustos ayında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Yasemin Karadağ'ın, incelenen dijital veriler neticesinde DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu olduğu tespit edilmişti.

TÜRKİYE VE MEMUR SORUMLUSU TUTUKLANDI

Karadağ'ın, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan aranan teröristler listesinde "gri" kategoride bulunan ve yakalandıktan sonra tutuklanan Caferi Sadık Eroğlu'nun ardından örgüt tarafından bu göreve getirildiği, aynı dijital verilerde 2000'den itibaren 3 kez cezaevine giren şüpheli Aydın'ın ise örgütün sözde memur sorumlusu olduğu belirlenmişti. Teknik ve fiziki takibini sürdüren ekipler, terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Yasemin Karadağ ile sözde memur sorumlusu Yeter Gönül Aydın'ı örgütün hücre evinde saklandıkları sırada, 30 Mart'ta gözaltına aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İfadeleri ardından iki örgüt yöneticisinin tutuklanmalarına karar verildi.


ÖRGÜT YÖNETİCİLİĞİNDEN DAVA

İkilinin yakalandığı sırada, Yasemin Karadağ'ın Yeter Gönül Aydın'a televizyondan örgütsel dokümanları açmak suretiyle eğitim verdiği ve örgütsel toplantı yaptıkları ortaya çıktı. Savcılıkça yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Türkiye sorumlusu Yasemin Karadağ ile sözde memur sorumlusu Yeter Gönül Aydın hakkında, 'Silahlı Terör Örgütü Yöneticiliği' suçundan iddianame düzenlendi.


TÜRKİYE SORUMLUSUNUN KOD ADI: 'NURHAYAT'

Hazırlanan iddianameye göre; "Nurhayat" kod adlı Yasemin Karadağ örgütün kurumları ile sözde bölge sorumlularının faaliyetlerine ilişkin Yurtdışı Merkez Komitesi'ne şifreli olarak bilgiler aktardı. Yurtdışı Merkez Komitesi'nden de yapılması gereken faaliyet ve eylemlere ilişkin şifreli talimatların geldi. İddianamede, Karadağ'ın örgüt içerisinde eğitim vermek üzere görevlendirilerek örgütsel toplantılara katılması ve diğer örgüt üyelerinin yöneticiliğini yaptığı kaydedildi.


MEMUR SORUMLUSUNUN Kİ 'DEMET'

İddianamede, "Demet" kod adlı Yeter Gönül Aydın'ın DHKP-C Silahlı Terör örgütü içerisinde örgütün memurlara yönelik yapılanması olan Kamu Emekçileri Cephesi (KEC) içinde sorumlu düzeyde "Demet" adı ile faaliyet yürüttüğü vurgulandı. Örgütün hücre merkezi haline gelen İdil Kültür Merkezinde bulunan ve örgütsel iletişimin sağlandığı odaya giren sınırlı kişilerden olduğu, örgütün yurtdışı yapılanması ile birebir yazışma yapması, örgüt içerisinde örgütün üst düzey Türkiye Sorumlusu olan "Nurhayat" kod Yasemin Karadağ'dan eğitim aldığı anlatıldı. İkilinin 15'er yıla kadar hapisleri isteniyor.

 
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