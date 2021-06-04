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Başkan Erdoğan Denizkurdu Tatbikatına canlı bağlantı gerçekleştiriyor

Başkan Erdoğan, Zonguldak Belediyesini Ziyaret ve Denizkurdu Tatbikatına canlı bağlantı gerçekleştiriyor

Güncel / 4 Haziran 2021 Cuma 15:18
Başkan Erdoğan Denizkurdu Tatbikatına canlı bağlantı gerçekleştiriyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Denizkurdu- 2021 Tatbikatı'na canlı bağlantı ile katılarak önemli açıklamalarda bulundu.


Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;
"Türk Silahlı Kuvvetleri, 2200 yılı aşan teşkilatlanma yapısı, kurumsal kültürü ve sayısız zaferleri ile milletimizin iftihar kaynağıdır. Kahraman ordumuz, vatan topraklarının, mavi vatanının semalarımızın ve 84 milyonun güvenliğini temin için yüksek görev bilinciyle dün olduğu gibi bugün de her türkü fedakarlığı gösteriyor " dedi.

Erdoğan konuşmasında ayrıca, "TSK içindeki hainlerden temizlendikçe başarıdan başarıya koşuyor" ifadelerini kullandı.


DENİZKURDU-2021 TATBİKATI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, Denizkurdu 2021 Tatbikatı'nın Doğu Akdeniz'deki "seçkin gözlemci günü" faaliyetlerini takip ediyor.


Seçkin gözlemci günü faaliyetleri, Bakan Akar'ın tatbikatın "sancak gemisi" TCG Salihreis'e gelmesiyle başladı. Akar'ın gemiye gelişinde denizcilik geleneklerine uygun olarak "silistre" adı verilen denizci düdüğü çalındı. Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından karşılanan ve geminin adının yazılı olduğu şapkayı takan Akar ve komutanlar, daha sonra tatbikatı takip edecekleri alana geçti.

Limandan ayrılan Bakan Akar'ı taşıyan sancak gemisi için TCG Oruçreis tarafından 19 pare selamlama atışı yapıldı. SAS timlerinin taktik pençe harekatı ile denizde sürüklenen mayınları imha ettiği tatbikatta, SAT timleri de yeteneklerini sergiledi.

Helikopterden denize atılan SAT personeli, belirlenen hedefleri su altından imha ederken bir başka SAT timi ise adaya paraşütle inerek buradaki hedefleri vurdu. Bir başka SAT timi de helikopterden halatla serbest kayma yöntemiyle hedef gemiye inerek harekat gerçekleştirdi.

Faaliyetlerini başarıyla tamamlayan SAT timleri, yerli ve milli üretim SAT botları ile sancak gemisinin yanından selamlama geçişi yaptı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da faaliyetlerini başarıyla tamamlayan personeli selamladı.

DALGIÇLAR TARAFINDAN İMHA EDİLDİ

Tatbikat, demirli mayının imha edilmesiyle devam etti. TCG Alanya tarafından belirlenen mayın, otonom sualtı aracı ile tespit edilmesinin ardından mayın dalgıçları tarafından imha edildi.

Recep Tayyip Erdoğan

 
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