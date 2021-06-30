Sokağa Çıkma Yasağı Kalktı mı? 1 Temmuz’dan İtibaren Hangi Yasaklar Kalkacak?

Koronavirüsle mücadele kapsamına alınan yasak ve kısıtlama kararlarının sonuna gelindi. Bir yılı aşkın süredir uygulanan yasakların kalkacağı duyuruldu! İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ve Bakanlıklara gönderilen 1 Temmuz Genelgesi kısıtlama kararlarına açıklama getirdi. Koronavirüs aşılamaları hızla devam ederken sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? 1 Temmuz'dan itibaren hangi yasaklar kalkacak? Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 1 Temmuz'dan sonra ne değişecek? Hangi yasaklar kalktı? İşte 1 Temmuz sonrası….





Sokağa Çıkma Yasağı Kalktı mı?



Seyahat Yasağı Kalktı mı?



Hangi Yasaklar Kalkıyor? 1 Temmuz'dan Sonra Hangi Yasaklar Kalkacak?



Pazar Günü Sokağa Çıkma Yasağı Var mı?