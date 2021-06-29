LGS Sonuçları Açıklandı! LGS Sonuçları Açıklandı mı?

6 Haziran 2021 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen LGS sınavının üzerinden bir ay geçti. Öğrencilerin büyük bir heyecanla beklediği LGS sınavı ne zaman açıklanacak? ve LGS sınav sonuçları açıklandı mı? sorusu ise gündem oldu. Peki, LGS sonuçları açıklandı mı? LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sınav sonucu sorgulama ekranı…





LGS Sınav Sonuçları Açıklandı mı?



LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

LGS Tercihleri Ne Zaman Yapılacak?

LGS ‘de Kaç Tercih Hakkı Var?



LGS Tercihleri Nasıl Yapılır?



LGS Sınav Sonucu Sorgulama Ekranı



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen liseye geçiş sınavının sonuna gelindi. 6 haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçları bir aylık sürenin ardından 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak. Öğrencilerin heyecanla beklediğivetartışmalarına cevap gecikmedi.30 Haziran'da açıklanacak.bir aylık bekleme sürecinin ardından 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak. 2021 LGS sınav sonuçlarının günün ilerleyen saatlerinde açıklanması bekleniyor.30 Haziran 2021 tarihinde LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu duyurulacak. Gerçekleştirilen duyurudan sonraki süreçte önceki yıllarda olduğu gibi tercih dönemi tarihi verilecek. 2021 LGS tercihleri 30 Haziran Çarşamba günü yayınlanan kılavuz sonrasında netlik kazanacak.LGS sonuçlarının açıklanması beraberindeTartışmasını gündeme getirdi. Yerel yerleştirme ile öğrenci kabulü gerçekleştiren okullara tercih yaparken öğrenciler en fazla 10 okul tercih edebilecek. Sınavla öğrenci alan okulların ekranında en fazla 10 okul yer alırken pansiyonlu öğrenci alan okulların tercih ekranında ise en fazla 5 okul yer alacak.2021 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin en çok araştırdığı konukonusu oldu. Sınav sonuçlarını öğrenen milyonlarca öğrenci yayınlanan tercih kılavuzu sonrasında e-okul sistemleri üzerinden 2021 LGS tercihlerini gerçekleştirebilecek. Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapan öğrenciler T.C. Kimlik numarası ve okul numaraları ileyapabilecek.30 Haziran Çarşamba günü erişime açılacak.? ve? soruları 30 Haziran Çarşamba günü resmiyet kazanacak.