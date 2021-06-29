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LGS Sonuçları Açıklandı! LGS Sınav Sonucu Sorgulama Ekranı

Öğrencilerin heyecanla beklediği LGS sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Liseye Geçiş Sınavı sonuçları bir aylık sürenin sonunda açıklanıyor. Öğrenciler ise merakla bekledikleri sınav sonuçlarına erişmeye çalışıyor. Peki, LGS sonuçları açıklandı mı? LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Güncel / 29 Haziran 2021 Salı 23:35
LGS Sonuçları Açıklandı! LGS Sınav Sonucu Sorgulama Ekranı

6 Haziran 2021 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen LGS sınavının üzerinden bir ay geçti. Öğrencilerin büyük bir heyecanla beklediği LGS sınavı ne zaman açıklanacak? ve LGS sınav sonuçları açıklandı mı? sorusu ise gündem oldu. Peki, LGS sonuçları açıklandı mı? LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sınav sonucu sorgulama ekranı

LGS Sınav Sonuçları Açıklandı mı?


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen liseye geçiş sınavının sonuna gelindi. 6 haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçları bir aylık sürenin ardından 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak. Öğrencilerin heyecanla beklediği LGS sınav sonuçları açıklandı mı ve LGS sonuçları açıklandı mı tartışmalarına cevap gecikmedi. 2021 LGS sınav sonuçları 30 Haziran'da açıklanacak.



LGS Sınav Sonucu Sorgulama Ekranı

LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?


2021 LGS sonuçları bir aylık bekleme sürecinin ardından 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak. 2021 LGS sınav sonuçlarının günün ilerleyen saatlerinde açıklanması bekleniyor.

LGS Tercihleri Ne Zaman Yapılacak?


30 Haziran 2021 tarihinde LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu duyurulacak. Gerçekleştirilen duyurudan sonraki süreçte önceki yıllarda olduğu gibi tercih dönemi tarihi verilecek. 2021 LGS tercihleri 30 Haziran Çarşamba günü yayınlanan kılavuz sonrasında netlik kazanacak.

LGS ‘de Kaç Tercih Hakkı Var?


LGS sonuçlarının açıklanması beraberinde LGS kaç tercih var? Tartışmasını gündeme getirdi. Yerel yerleştirme ile öğrenci kabulü gerçekleştiren okullara tercih yaparken öğrenciler en fazla 10 okul tercih edebilecek. Sınavla öğrenci alan okulların ekranında en fazla 10 okul yer alırken pansiyonlu öğrenci alan okulların tercih ekranında ise en fazla 5 okul yer alacak.



LGS Tercihleri Nasıl Yapılır?


2021 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin en çok araştırdığı konu LGS tercihleri nasıl yapılır? konusu oldu. Sınav sonuçlarını öğrenen milyonlarca öğrenci yayınlanan tercih kılavuzu sonrasında e-okul sistemleri üzerinden 2021 LGS tercihlerini gerçekleştirebilecek. Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapan öğrenciler T.C. Kimlik numarası ve okul numaraları ile LGS tercihleri yapabilecek.

LGS Sınav Sonucu Sorgulama Ekranı


LGS sınav sonucu sorgulama ekranı 30 Haziran Çarşamba günü erişime açılacak.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları açıklandı mı? ve LGS tercihleri ne zaman? soruları 30 Haziran Çarşamba günü resmiyet kazanacak.

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