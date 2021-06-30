Başkan Erdoğan Varlık Barışı'nı 6 daha uzattı!

Varlık Barışı'ndan faydalanmak isteyen vatandaşlara yönelik olarak müjdeli haber Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Varlık Barışı'na başvuru süresi 6 ay uzamış oldu. Peki Varlık Barışı ne zaman bitecek? İşte detaylar...



Uygulama ile birlikte yurtdışından altın, döviz gibi varlıkların Türkiye'ye getirilmesi kapsama alınmıştı. Yurtiçi ya da yurtdışındaki döviz, altın gibi değerler banka ya da aracı kurum vasıtasıyla finansal sisteme entegre oluyor.



Varlık Barışı'ndan yararlananlar bildirimde bulundukları varlıklar için vergi ödemiyorlar. Varlık Barışı imzalanan son karara göre 6 ay dha uzatıldı. Yani 2022 yılına kadar sürecek.



VARLIK BARIŞI NEDİR?

VARLIK BARIŞINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Varlık barışı uygulamasıyla gerçek ve tüzel kişilerin, yurt dışında bulunan bazı varlıklarını Türkiye'ye getirerek milli ekonomiye kazandırması amaçlanıyor. Uygulamayla bu varlıkları Türkiye'ye getirenlere serbestçe tasarruf etme imkanı tanınıyor. Varlık barışı kapsamına, yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları giriyor.Uygulamadan, yurt dışında para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı bulunan gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilecek. Söz konusu varlıkların Türkiye'ye getirilebilmesi için vergi mükellefi veya Türk vatandaşı olma zorunluluğu bulunmuyor.