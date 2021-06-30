Başkan Erdoğan Varlık Barışı'nı 6 daha uzattı!

Varlık Barışı süresi, Başkan Erdoğan'ın imzaladığı son karara göre 6 ay daha uzatıldı. Peki Varlık Barışı ne zaman bitiyor? İşte Varlık Barışı'na dair tüm detaylar...
Varlık Barışı'ndan faydalanmak isteyen vatandaşlara yönelik olarak müjdeli haber Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Varlık Barışı'na başvuru süresi 6 ay uzamış oldu. Peki Varlık Barışı ne zaman bitecek? İşte detaylar...
Uygulama ile birlikte yurtdışından altın, döviz gibi varlıkların Türkiye'ye getirilmesi kapsama alınmıştı. Yurtiçi ya da yurtdışındaki döviz, altın gibi değerler banka ya da aracı kurum vasıtasıyla finansal sisteme entegre oluyor.
Varlık Barışı'ndan yararlananlar bildirimde bulundukları varlıklar için vergi ödemiyorlar. Varlık Barışı imzalanan son karara göre 6 ay dha uzatıldı. Yani 2022 yılına kadar sürecek.