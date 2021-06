Sibel Can Diyeti ile 1 Haftada 5 Kilo Nasıl Verilir?

Güne erken başlayan ve gün içerisinde aktif rol oynayan kişilerin kilo vermesi güne geç başlayan kişilere oranla daha hızlıdır. Bu durumun aksine Sibel Can diyeti erken saatlerde uyanmayı ve saati saatine beslenmeyi hedeflememesi sebebiyle de uygulayan herkesin kilo vermesini sağlıyor. Her yaş grubuna ve her yaşam tarzına uygun olan Sibel Can diyeti ile fazla kilolardan kurtulmak mümkün. Bölgesel zayıflamayı sağlayan ve kısa süre içerisinde fit bir görünüme kavuşturan diyeti Sibel Can yoğun istek üzerine sevenleri ile paylaştı. Photoshop iddialarına karşı fotoğrafların gerçek olduğunun açıklamasını yapan Sibel Can görenleri şaşkına çevirdi.









50 yaşındaki ünlü sanatçı Sibel Can uyguladığıile fazla kilolarından kurtularak pek çok kişinin odak noktası olmayı başardı. Kısa süre içerisinde kilo vermesi beraberindeSorusu akıllara geldi. Sanılanın aksine herhangi bir mide ameliyatı geçirmeyen ünlü sanatçni sevenleri ile paylaştı.Uzun süreli diyet programına gerek duymadan zayıflamak isteyenlerin odak noktası halinde gelenbirbirinden farklı isimler tarafından uygulanıyor. Özellikle yaz aylarına girerken fazla kilolarından kurtulmak isteyenler içinolduğunu söylemek mümkün. Herhangi bir sağlıksız madde içermeyen diyet listesi tamamen tokluk odaklı oluşturulmuştur. Diyeti uygulayan kişinin sağlığını kaybetmemesi adına her öğüne önem verildiği dikkat çekerken Sibel Can'da sağlıklı bir şekilde kilo verdiğini gözler önüne seriyor.Sibel Can diyetinin duyulmasının ardından pek çok ismin merak ettiği bir diğer soru iseSorusu olmuştur. Ünlü sanatçının uyguladığıile birlikteverdiği ortaya çıktı. Sibel Can'ın diyet programını paylaşması ardından hızlı kilo vermek isteyen kişiler deyılındauygulayarak fazla kilolarından kurtulabilir.sorularının cevabını isevererek 55 kiloya kadar düşen Sibel Can formu ile cevapladı.Fazla kilolardan kurtulmak çoğu zaman pek çok kişi için oldukça zor bir hâl alabiliyor. Özellikle yaz aylarının gelmesi ile birlikte tatile gidecek isimler fazla kiloları sorun haline getiriyor.tam bu noktadaisteyenlerin kurtarıcısı haline geldi. Sağlıksız diyetlerin aksine düzenli bir programa sahip olan Sibel Can diyetigörevini üstleniyor. Ödem atmaya ve hızlı yağ yakmaya odaklı olarak hazırlanmış olan diyet listesi,olarak karşımıza çıkıyor. Bu sebeple sağlıklı bir şekilde hızlı kilo vermek isteyen isimlerinile kısa süre içerisinde fazla kilolarından kurtulması mümkün.Sibel Can'ın paylaştığı diyet listesinde ilk olarak kahvaltı yer alıyor. Bir adet yeşil elma fırında pişirildikten sonra üzerine tarçın dökülüyor. Tarçının miktarını kişi kendi zevkine göre tercih edebilse de elma sayısının bir adeti geçmemesi gerekiyor. Diyet listesinde elmanın yanında kişinin isteğine göre bir çay bardağı yağsız süt tüketebileceği yer alıyor.Diyet süresince öğle yemeklerinde bir porsiyon kabak çorbası tüketilmelidir.gözde yemeği olan kabak çorbasıyılındaen önemli öğünlerinden birisidir. Düzenli tüketimde yağ yakımını hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olan kabak çorbası diyet programının olmazsa olmazı olarak yer alıyor. 1 Haftada 5 kilo vermek isteyen kişilerin öğle yemeğinde mutlaka kabak çorbası tüketmesi gerekmektedir.Sibel Can diyetinde akşam yemeği için bir porsiyon somon veya tavuk yer alıyor. İsteğe bağlı olarak akşam yemeğinde yüksek yağ oranına sahip olmayan bir balık tercih edebilirsiniz. Haşlanmış sebze de ekleyebileceğiniz akşam yemeğinde aşırıya kaçmamak diyet listesinin etkili olması adına oldukça önemli.Sibel Can çorbası olarak adını duyuran ve diyetin vazgeçilmesi olan diyet kabak çorbasıtercihi oluyor. Ünlü sanatçının beslenme programına ekleyerek herhangi bir zorluk yaşamadan kilo verdiğini belirttiği kabak çorbası açlık hissini ortadan kaldırıyor. Hazırlamak isteyenler için 15 kilo verdiren diyet çorba tarifi aşağıda yer alıyor.Sorusunun en net yanıtı olan kabak çorbasını için gerekli malzemeler;•4 adet kabak,•2 adet domates (Rendelenmiş olması gerekmektedir.)•1 demet nane,•1 demet dereotu,•1 demet maydanoz,Tüm malzemeler uzun süre suda kaynattıktan sonra mikserden geçirilmelidir. Açlık hissini ortadan kaldıran vevazgeçilmezi olan kabak çorbasında yağ ve tuz kullanmak kesinlikle yasaktır. Sibel Can'ın paylaştığıbaharat ise kişinin tercihine bırakılmıştır. Ünlü isimler gizemli diyetisyenleri ile birlikte hazırladıklarısonucunda fazla kilolarından kurtuluyor. Sizler de ünlü sanatçı Sibel Can'ın uyguladığıfazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz.