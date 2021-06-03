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Başkan Erdoğan en kısa sürede hazırlanacak demişti! 4. Yargı Paketi'nin detayları belli olduBaşkan Erdoğan en kısa sürede hazırlanacak demişti! 4. Yargı Paketi'nin detayları belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en kısa sürede Meclis'e yasa teklifi olarak sunulacağını açıkladığı 4. Yargı Paketi'nin detayları netleşmeye başladı. Düzenleme göre Vergi Usul Kanunu'nda göre zincirleme suç işleyenlere soruşturma ve kovuşturma evresinde etkin pişmanlıktan yararlanma hakkı verilecek. Mevcut kanunda bu suçu işleyenler etkin pişmanlıktan ancak soruşturma açılmamışsa yararlanabiliyordu.

Güncel / 3 Haziran 2021 Perşembe 10:30
Başkan Erdoğan en kısa sürede hazırlanacak demişti! 4. Yargı Paketi'nin detayları belli olduBaşkan Erdoğan en kısa sürede hazırlanacak demişti! 4. Yargı Paketi'nin detayları belli oldu

Düzenlemede çocuk suçları ile ilgili davalara öncelik verilmesi yer alıyor. Hakim ve savcıların cübbesiz mahkemeye çıkmasına ilişkin düzenleme ile ilgili henüz karar verilmedi.

KONUTU TERKE ETMEME CEZASINA YENİ DÜZENLEME

Düzenlemede süre sınırı olmayan adli kontrol şartına üst süre sınırlaması getiriliyor. Asli ceza suçlarında adli kontrol ile ilgili üst sınır 2 yıl olacak. İdare davalarında İdare'nin cevap verme süresinde de bir düzenlemeye gidiliyor. 60 gün olan cevap verme süresi 30 güne indirilecek. Katalog suçlarda tutuklama için 'somut delile dayandırma' koşulu aranacak. Konutu terk etmeme cezası verilenler eğer iki gün evde kalırsa her iki gün cezasından bir gün indirilecek.

Taslak metine göre çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması icra müdürlüklerinin görevi olmaktan çıkarılacak. Çocukla şahsi münasebet kurulmasına yönelik kararların infazında daha insani ve çocuğa uygun yöntemler geliştirilecektir. Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı ortak bir birim kuracaktır. Bu birim vasıtasıyla çocukla ilgili kararların icra edilmesi hem masrafları azaltacak hem de çocuğun menfaatlerini gözetecek bir yöntem olacak.

KADINA ŞİDDETE ÖZEL SORUŞTURMA BÜROLARI YAYGINLAŞTIRILICAK

Aile İçi Şiddet ve kadına karşı şiddete ilişkin suç kapsamı genişletilerek, cezayı artıran eşe karşı işlenen suçların kapsamı boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişletilecek. Aile içi şiddet ve kadına karşı şiddetten kaynaklanan suçların etkin bir şekilde soruşturulması amacıyla kurulan özel soruşturma büroları ülke genelinde yaygınlaştırılacak. Şiddet mağduru kadınların hak arama yollarını etkin bir şekilde kullanabilmeleri için avukat görevlendirilmesi imkanı getirilecek, adli yardım hizmetlerinden yararlanma koşulları kolaylaştırılacak.

 
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