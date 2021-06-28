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Milyonlarca Araç Sürücüsü Için Son 3 Gün

Içisleri Bakanligi genelgesiyle 30 Hazirandan itibaren ticarî araç sürücülerinin psikoteknik belgesinin olmasi mecburi hale getirildi. 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle psikoteknik test raporu olmayan sürücülere bin 181 lira cezaî islem uygulanacak. Ayrica araç kullanmalarina da izin verilmeyecek.

Yaşam / 28 Haziran 2021 Pazartesi 11:12
Milyonlarca Araç Sürücüsü Için Son 3 Gün

Insan unsurundan kaynakli trafik kazalarini asgariye düsürmek, sürücünün trafige çiktigi andan itibaren hafiza ve hiz kontrolü gibi durumlarda davranis ve tepkilerini ölçmek için uygulanilan psikoteknik testi, 30 Hazirandan itibaren ticarî araç sürücülerine mecburi hâle geliyor. Türkiye’de trafik kazalarinin yüzde 96’sinin sürücü hatasindan kaynakli olmasi, psikoteknik testinin ne kadar önemli oldugunu bir kez daha gözleri önüne getirdi.

Türkiye’de psikoteknik merkezlerinin 15 yildir faaliyette oldugunu belirten Trafik Güvenligi ve Psikoteknik Merkezleri Dernek Baskani Cengizhan Kutlu, “Sürücülerin refleksini, algisini ve karar verme kabiliyetini ölçerek, riskli sürücüleri tespit etmek ve bu sayede insan kaynakli meydana gelen trafik kazalarini asgariye indirmek için uygulanan psikoteknik testi 30 Haziran 2021 itibariyle ticarî araç sürücülerine mecburi hâle getirildi.

Son zamanlarda artan trafik kazalarinin önüne geçmek için genelge yayinlayan Içisleri Bakanligi, 1 Temmuz 2021 itibariyle psikoteknik belgesi olmayan sürücülere 1181 lira ceza kesecek. Psikoteknik raporlari, refleks, algi ve muhakeme gibi testleri ölçmektedir. 1,5 saatlik test sirasinda bu süre içerisinde sürekli dikkat testi, muhakeme testi, koordinasyon testi, seçici dikkat testi, hiz mesafe tahmin testi, çarpisma tahmin testi, görsel algi bellek testi, kisilik testi, görsel süreklilik testi, çevresel görsel görüs testi, tepki hizi testi ve trafige iliskin görüs testi olmak üzere 12 farkli test uygulanarak riskli sürücüleri tespit edip, bu riskli sürücüleri trafikten uzaklastirip kazalari azaltmak hedefleniyor” dedi.

Bütün ticarî araç kullanicilarinin Türkiye’nin 847 noktasinda yer alan merkezlere 1 Temmuz tarihine kadar bu belgeyi almak için sabah 08.00 ile 23.00’a kadar gidebileceklerini ifade eden Kutlu, “Aldiklari degerlendirme sonucu, psikiyatri doktorunun onayindan sonra e-nabiz rapora düsecektir. 01 Ocak tarihinden önce rapor alan sürücülerin mutlaka e-nabiz uygulamalarindan rapor sonuçlarini kontrol etmelerini istiyoruz. Bu tarihten sonra alanlar ise, mutlaka e-devlet üzerinden raporlarinin kontrol etmeliler. Bu rapor için sadece servis, sehirlerarasi otobüs, toplu tasima degil, taksi, sirket gibi, hatta herkesin bu testte tabi tutulmasi gerekiyor. Sosyal hassasiyetimizi arttirmamiz gerekiyor. Ticarî araç sürücülerinin bu raporu almasinin ardindan bir yilda Türkiye genelinde trafik kazalarinin yüzde 10 gibi bir azalmasini bekliyoruz” diye konustu.

Sadece ticarî araç kullanicilarinin psikoteknik raporu almasinin yetmedigini belirten Kutlu, “Oto kontrolü de vatandaslarin yapmasini istiyoruz. Bu anlamda 3 Eylül 2021 tarihinde tüm servis soförleri meslekî yeterlilik belgesi almalari da zorunlu hâle geliyor. Bu raporu almadan önce ise psikoteknik raporu alma mecburiyeti var. Ticarî araç kullanicilarinin 1 Temmuz 2021 tarihine kadar psikoteknik raporu almalarini istiyoruz. Psikoteknik merkezlerimize gelen sürücülerin iyi bir sekilde dinlenmelerini, o sekilde gelmelerini istiyoruz. Gelmeden önce burada beklememeleri için muhakkak randevu almalari gerekiyor. Psikoteknik degerlendirme raporu, insanlarin korkacagi gibi 10 bin lira degil. Sadece 200 liraya 5 yillik rapor aliniyor. Yillik 40, aylik ise 3,5 liraya tekabül ediyor. Bu meblagin insan sagligindan daha önemli oldugunu düsünmüyoruz. Bizler hem kendi hayatini ve karsi tarafin da hayatini riske atmamis olacagiz. Hiçbir sey candan kiymetli degildir” seklinde konustu.

Yapilan arastirmaya göre, trafik kazalarinin yüzde 45’inin karar verme, yüzde 40’nin kabiliyet ve algilama, yüzde 13’ünün ise kritik refleksten kaynaklandigini anlatan Kutlu, “Bizler sürücü kurslarina kayit olmadan önce psikoteknik degerlendirme testinin yapilmasi gerektigini düsünüyoruz. Hastane raporundan bu raporun daha önemli oldugunu düsünüyoruz. Çünkü insan unsuru trafik kazalarinda yüzde 96.7’dir. Biz bu orani ne kadar indirebilirsek, trafik kazalari da o kadar azalacak ve can ile mal kaybi yasanmayacaktir. Anne ve babalar çocuklarini sürücü kurslarina yazdirmadan önce mutlaka psikoteknik testine gitmelerini saglasin” dedi.

Kaynak : İHA

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