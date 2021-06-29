İSKİ'nin İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi yaşanacak açıklaması üzerine halk panik oldu. Çeşitli semtlerde yaşanacak su kesintisi haberinin yayılması üzerine İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi ne zaman olacak? Su kesintisi hangi semtlerde olacak? Gündem haline geldi. Peki, İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi hangi semtlerde olacak? İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi ne zaman olacak?





İstanbul'da 16 Saatlik Su Kesintisi Hangi Semtlerde Olacak?



İstanbul'da 16 Saatlik Su Kesintisi Ne Zaman Olacak?



İstanbul'da 16 Saatlik Su Kesintisinin Nedeni Nedir?



İSKİ, yayınladığı haber ile birlikte vatanda su kesintisi uyarısını gerçekleştirdi. İSKİ'den gelen açıklamalar doğrultusunda•Sultanbeyli•Sancaktepe: Osmangazi, Abdurrahman Gazi, Veysel Karan, Akpınar, Fatih, Eyüp mahallelerinde 16 saatlik su kesintisi yaşanacak.•Maltepe: Büyükbakkalköy mahallesi.İstanbul'da 16 saatlik su kesintisinin yaşanacağı semtler arasında yer almaktadır.İSKİ'nin İhaberi doğrultusundasorusuna cevap verildi. İstanbul'da gerçekleşecek olan su kesintisi 30 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 10.00'da başlayacak ve 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 02.00 saatine kadar devam edecek.İstanbul'da su kesintisi olacağının duyurulmasının ardındangündemdeki yerini aldı. İstanbul'da 169 saatlik su kesintisinin nedenin İSKİ tarafından yapılan açıklamada belirtildi. Sultanbeyli İlçesi Baraj Yolu ve Eşref Bitlis Caddesi'nde yer alan isale hattı deplase bağlantıları yapılacağı için İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi gerçekleştirilecek.? Soruları İSKİ'nin yaptığı açıklamalar doğrultusunda kesinleştirilmiştir.