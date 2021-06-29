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İstanbul’da 16 Saatlik Su kesintisi Hangi Semtlerde Olacak? İstanbul’da 16 Saatlik Su Kesintisi Ne Zaman Olacak?

İSKİ, İstanbul’da 16 saatlik su kesintisi haberini verdi! İski’den gelen açıklama üzerine vatandaşlar İstanbul’da 16 saatlik su kesintisi hangi semtlerde olacak? İstanbul’da 16 saatlik su kesintisi ne zaman olacak? Sorularını gündeme getirdi. Vatandaşın panik içerisinde sorduğu sorulara İski’den yanıt geldi. İstanbul’da 16 saatlik su kesintisi hangi semtlerde olacak? İstanbul’da 16 saatlik su kesintisi ne zaman olacak? 16 saatlik su kesintisi yaşayacak semtler…

Güncel / 29 Haziran 2021 Salı 16:08
İstanbul’da 16 Saatlik Su kesintisi Hangi Semtlerde Olacak? İstanbul’da 16 Saatlik Su Kesintisi Ne Zaman Olacak?

İSKİ'nin İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi yaşanacak açıklaması üzerine halk panik oldu. Çeşitli semtlerde yaşanacak su kesintisi haberinin yayılması üzerine İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi ne zaman olacak? Su kesintisi hangi semtlerde olacak? Gündem haline geldi. Peki, İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi hangi semtlerde olacak? İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi ne zaman olacak?

İstanbul'da 16 Saatlik Su Kesintisi Hangi Semtlerde Olacak?


İSKİ, yayınladığı haber ile birlikte vatanda su kesintisi uyarısını gerçekleştirdi. İSKİ'den gelen açıklamalar doğrultusunda İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi hangi semtlerde olacak;

•Sultanbeyli

•Sancaktepe: Osmangazi, Abdurrahman Gazi, Veysel Karan, Akpınar, Fatih, Eyüp mahallelerinde 16 saatlik su kesintisi yaşanacak.

•Maltepe: Büyükbakkalköy mahallesi.

İstanbul'da 16 saatlik su kesintisinin yaşanacağı semtler arasında yer almaktadır.

İstanbul'da 16 Saatlik Su Kesintisi Ne Zaman Olacak?

İstanbul'da 16 Saatlik Su Kesintisi Ne Zaman Olacak?


İSKİ'nin İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi haberi doğrultusunda İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi ne zaman olacak sorusuna cevap verildi. İstanbul'da gerçekleşecek olan su kesintisi 30 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 10.00'da başlayacak ve 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 02.00 saatine kadar devam edecek.

İstanbul'da 16 Saatlik Su Kesintisi Ne Zaman Olacak?

İstanbul'da 16 Saatlik Su Kesintisinin Nedeni Nedir?


İstanbul'da su kesintisi olacağının duyurulmasının ardından İstanbul'da neden 16 saatlik su kesintisi olacak gündemdeki yerini aldı. İstanbul'da 169 saatlik su kesintisinin nedenin İSKİ tarafından yapılan açıklamada belirtildi. Sultanbeyli İlçesi Baraj Yolu ve Eşref Bitlis Caddesi'nde yer alan isale hattı deplase bağlantıları yapılacağı için İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi gerçekleştirilecek.

İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi neden olacak? İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi ne zaman olacak? Soruları İSKİ'nin yaptığı açıklamalar doğrultusunda kesinleştirilmiştir.

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