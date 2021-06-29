Düğün Yasağı Kalktı mı? Düğünler Nasıl Yapılacak?

Koronavirüs salgınıyla birlikte pek çok alanda çeşitli kısıtlamalara gidildi. Salgın sürecinin hafifletilmesi sonrasında ise yapılan açıklamalar gözlerin 1 Temmuz tarihine çevrilmesini sağladı. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında nikah, kına ve nişan açıklaması gerçekleşti. İşte 2021 düğünleri nasıl olacak? Nikah ve düğün yasağı kalktı mı? Düğünler serbest mi? Düğünler ne zaman açılacak? Sorularının cevabı…
Düğünler Nasıl Yapılacak?
Düğün yasaklarının yapılmasının ardından uzun bir süredir düğünler kısıtlama çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Pek çok kişinin düğününü ertelemesine sebep olan bu yasağın kaldırılmasına günler kaldı. 1 Temmuz itibariyle uygulanacak genelge kapsamında düğünler nasıl yapılacak
tartışmasına açıklama getirildi. Evlilik hazırlığı yapan onlarca çifte heyecanla beklediği haberi veren İçişleri Bakanlığı 1 Temmuz sonrasında düğünlerin ve nikahların yapılabileceği açıklamasını gerçekleştirdi.
Düğünler Serbest mi?
1 Temmuz genelgesinin yayınlanması sonrasında yaşanan düğünler serbest mi t
artışmasına İçişleri Bakanlığından yanıt geldi. Milyonlarca düğün yapacak çifti mutlu eden haber gecikmedi! 1 Temmuz sonrasında düğün ve nikahlar serbest olacak. Yemek ve içecek ikramının gerçekleştirileceği düğünlerde oyun oynama da serbest kılınacak. Köy düğünleri ve sokak düğünlerini de kapsayan genelge çeşitli organizasyonların 1 Temmuz itibariyle başlayacağını duyurdu.
Köy ve Sokak Düğünleri Serbest mi?
Düğün yasaklarının kalkmasıyla birlikte köy ve sokak düğünleri serbest mi?
konusu gündeme geldi. İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge köy ve sokak düğünlerini de kapsıyor. 1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan genelge sonrasında köy ve sokak düğünleri yapılabilecek. Düğünlerde yapılacak olan içecek ve yemek ikramlarına da kısıtlama getirilmeyecek.
Sünnet, Kına, Nişan Törenleri Ne Zaman Başlıyor?
Sünnet, kına ve nişan törenleri de 1 Temmuz 2021 tarihi sonrasında uygulanabilir hale getirilecek. Sünnet törenleri ne zaman başlıyor
? Kınalar ne zaman başlıyor
? Nişan törenleri ne zaman başlıyor?
Tartışmaları çoğalarak devam ederken genelge ile birlikte tüm törenlerin 1 Temmuz itibariyle gerçekleştirilebileceği duyuruldu.
Konserler Başlayacak mı? Konserler Yasak mı?
Konser, festival ve gençlik kampı gibi uygulamaların kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı kısımlarda ise 6 metrekare yer olması şartıyla belirtilen kurallar ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilebileceği açıklandı. Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde belirtilmiş olan kurallara dikkat edilecektir.
Düğünlerde Kişi Sınırlaması Var mı?
1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle düğünlerde kişi sınırlaması uygulaması gerçekleştirilmeyecektir. Bu sebeple düğünlerde kişi sınırlaması var m
ı endişesi yaşayan kişilerin 1 Temmuz genelgesine göre herhangi bir endişe duymasına gerek yoktur.
Düğünlerde Müzik Yasak mı?
Pandemi dönemi kısıtlamalarının rahatlatılmasıyla birlikte düğünlerde müzik yasak mı?
konusu gündeme geldi. Evlilik planı yapan çiftlerden gelen sorular üzerinde düğünlerde müzik yasak mı konusuna açıklama gecikmedi. 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle düğünlerde müzik yasak olmayacak.Düğünler serbest mi? Düğünler nasıl olacak?
Soruları ve daha fazlası İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge çerçevesinde bu şekilde açıklanmıştır.