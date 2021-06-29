Düğün Yasağı Kalktı mı? Düğünler Nasıl Yapılacak?

Koronavirüs salgınıyla birlikte pek çok alanda çeşitli kısıtlamalara gidildi. Salgın sürecinin hafifletilmesi sonrasında ise yapılan açıklamalar gözlerin 1 Temmuz tarihine çevrilmesini sağladı. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında nikah, kına ve nişan açıklaması gerçekleşti. İşte 2021 düğünleri nasıl olacak? Nikah ve düğün yasağı kalktı mı? Düğünler serbest mi? Düğünler ne zaman açılacak? Sorularının cevabı…





Düğünler Nasıl Yapılacak?

Düğünler Serbest mi?



Köy ve Sokak Düğünleri Serbest mi?

Sünnet, Kına, Nişan Törenleri Ne Zaman Başlıyor?

Konserler Başlayacak mı? Konserler Yasak mı?

Düğünlerde Kişi Sınırlaması Var mı?



Düğünlerde Müzik Yasak mı?



Düğün yasaklarının yapılmasının ardından uzun bir süredir düğünler kısıtlama çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Pek çok kişinin düğününü ertelemesine sebep olan bu yasağın kaldırılmasına günler kaldı. 1 Temmuz itibariyle uygulanacak genelge kapsamındatartışmasına açıklama getirildi. Evlilik hazırlığı yapan onlarca çifte heyecanla beklediği haberi veren İçişleri Bakanlığı 1 Temmuz sonrasında düğünlerin ve nikahların yapılabileceği açıklamasını gerçekleştirdi.1 Temmuz genelgesinin yayınlanması sonrasında yaşananartışmasına İçişleri Bakanlığından yanıt geldi. Milyonlarca düğün yapacak çifti mutlu eden haber gecikmedi! 1 Temmuz sonrasında düğün ve nikahlar serbest olacak. Yemek ve içecek ikramının gerçekleştirileceği düğünlerde oyun oynama da serbest kılınacak. Köy düğünleri ve sokak düğünlerini de kapsayan genelge çeşitli organizasyonların 1 Temmuz itibariyle başlayacağını duyurdu.Düğün yasaklarının kalkmasıyla birliktekonusu gündeme geldi. İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge köy ve sokak düğünlerini de kapsıyor. 1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan genelge sonrasında köy ve sokak düğünleri yapılabilecek. Düğünlerde yapılacak olan içecek ve yemek ikramlarına da kısıtlama getirilmeyecek.Sünnet, kına ve nişan törenleri de 1 Temmuz 2021 tarihi sonrasında uygulanabilir hale getirilecek.Tartışmaları çoğalarak devam ederken genelge ile birlikte tüm törenlerin 1 Temmuz itibariyle gerçekleştirilebileceği duyuruldu.Konser, festival ve gençlik kampı gibi uygulamaların kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı kısımlarda ise 6 metrekare yer olması şartıyla belirtilen kurallar ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilebileceği açıklandı. Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde belirtilmiş olan kurallara dikkat edilecektir.1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle düğünlerde kişi sınırlaması uygulaması gerçekleştirilmeyecektir. Bu sebepleı endişesi yaşayan kişilerin 1 Temmuz genelgesine göre herhangi bir endişe duymasına gerek yoktur.Pandemi dönemi kısıtlamalarının rahatlatılmasıyla birliktekonusu gündeme geldi. Evlilik planı yapan çiftlerden gelen sorular üzerinde düğünlerde müzik yasak mı konusuna açıklama gecikmedi. 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle düğünlerde müzik yasak olmayacak.Soruları ve daha fazlası İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge çerçevesinde bu şekilde açıklanmıştır.