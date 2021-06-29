CHP'li Halk TV'ye baskın şoku! Kaçak plajları böyle kapatıldı...

Çanakkale Assos'ta, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun kardeşi İbrahim Öztürk'ün, kaçak yaptığı restoranı ve önündeki plajı, il özel idarenin mührünü kırıp, CHP yöneticileriyle birlikte açtığının ortaya çıkmasının ardından Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, binaya baskın düzenledi.



Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de yer aldığı denetimde, işletmenin açık olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, gerekli ölçümleri yaparak, binayı yeniden mühürledi.



'TADİLAT VAR' DİYE SAKLADILAR

Skandal üzerine harekete geçen yetkililer, sadece bir gün açık kalan söz konusu yerle ilgili yapı durdurma tutanağı düzenleyerek kanunsuz girişime engel oldu. Binanın mühürlenmesinin ardından çalışanlar evlerine gönderildi. Ayrıca ölçümlerde denizin doldurularak iskele yapıldığı da tespit edildi. Dün sabah saatlerinde işletmeye gelen müşteriler, kapıya asılan 'Tadilat Nedeniyle Hizmet Veremiyoruz' yazısıyla karşılaştı.



AMA YER KAÇAK, YIKILACAK!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan rezalete 'Sorsan hak, hukuk, adalet! Bir işiniz de doğru olsun! Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu Assos'ta işyeri açıyor. Açılışta kimler yok ki? CHP tam kadro! Ama yer kaçak, yıkılacak! Daha ötesi mühürlenmiş ve mühür sökülmüş. Mühür fekkinden ceza davası açılır. Utanmadınız da bu cesaret ne?' diye tepki gösterdi. AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas da 'Herkesin gözünün içine baka baka, sözüm ona çevrecilikte kimseye sıra vermeyenler koşa koşa açılışa giderek bu kirli oyuna ortak oldu. Gerçek yüzünü hep birlikte bir kez daha görüyoruz' dedi.





ORMAN İŞLETMESİ SÖZLEŞMEYİ İPTAL EDİYOR

Çıkan haberler sonrası mühür fekkinden tekrar tutanak tutulan kaçak tesis hakkında suç duyurusu işlemi yapıldı. Orman İşletmesi sözleşmeyi ve zaten tesise ait olmadığı anlaşılan yapı kayıt belgesini iptal ediyor. Yasa dışı olduğu tespit edilen diğer konularla ilgili de ayrıca suç duyurusu yapıldı.



Mühür fekki, resmi olarak mahkeme kararıyla mühürlenen bir yeri veya bir şeyin izin olmaksızın kullanılması durumunda oluşan suç anlamına geliyor ve kanunen hem para hem de hapisle cezalandırılıyor.



Açılışa, CHP genel başkan yardımcıları Veli Ağbaba, Muharrem Erkek, Seyit Torun, CHP milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Mahmut Tanal, Ensar Aytekin, Tahsin Tarhan ve CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Bozcada Belediye Başkanı Hakan Can ve Umurbey Belediye Başkanı Erdal Doğan katılmıştı.