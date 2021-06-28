Bakan Koca duyurdu! Bugün de bir milyonu aştı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 1 milyonuncu doz aşıyı yapan hemşireyi paylaşarak, hemşirenin aşı çağrısını aktardı.



Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"BUGÜN 1 MİLYONUNCU DOZ AŞI, 21.04’te Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapıldı. Aşıyı uygulayan arkadaşımız Hemşire Esma Alay, tüm çalışma arkadaşlarımız gibi herkesi aşıya bekliyoruz diyor. “Bütün ülke aşılanırsa, bu virüsten kurtuluruz.”





