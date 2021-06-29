Baht Oyunu Yeni Bölümde Neler Olacak? Baht Oyunu Oyuncuları

Baht Oyunu bu akşam Kanal D ekranlarında 3. Bölümü ile ekranlara gelecek. İlk bölümünden itibaren seyirciyi ekrana kilitleyen Baht Oyunu yeni bölümde neler olacak? Baht Oyunu saat kaçta? Baht Oyunu hangi gün? Baht Oyunu yeni bölüm ne zaman? Baht Oyunu hangi kanalda? İşte Baht Oyunu...
Baht Oyunu Oyuncuları Kimdir?
Baht Oyunu tanıtım fragmanı
yayınlanmasının ardından Baht Oyunu dizisi oyuncuları kimdir?
konuşulmaya başladı. Seyircinin yoğun ilgisine karşılık veren yapım Baht Oyunu oyuncu kadrosunu açıkladı! İşte Baht Oyunu oyuncuları ve isimleri
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Başrollerini Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaşacağı Baht Oyunu dizisinde pek çok başarılı oyuncu yer alacak. Baht Oyunu oyuncu kadrosu; İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı
, Funda İlhan
, Suğdem Gözalır, Ozan Dağgez
, Anıl Çelik
, İrem Yüksel ve Emrah Ben'den oluşacak.
Baht Oyunu Oyuncuları Kimlerdir?Baht Oyunu dizisi oyuncu kadrosu
birbirinden farklı isimlerden oluşmaktadır. Baht Oyunu dizisi oyuncuları ve isimleri
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Aytaç Şaşmaz / Bora
Cemre Baysel / Ada
Altan Erkekli
Aslı Sümen /Tuğçe
İdris Nebi Taşkan / Rüzgar
Hande Subaşı
Tuğba Çom Makar / Nergis
Funda İlhanOzan Dağgez
/ Evren
Baht Oyunu Konusu Nedir? Baht Oyunu Yeni Bölümde Neler Olacak?
Erkan Birgören ve Tuna Kıygı'nın senaristliğini gerçekleştirdiği Baht Oyunu dizisine sayılı saatler kaldı! İlk bölüme saatler kala seyirciden Baht Oyunu dizisi konusu nedir?
Sorusu geldi. Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in paylaşacağı dizinin konusu ilk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa bir daha mutlu olamayacağına inanan Ada'nın hikayesi olacak. Ada'nın başından geçenleri ve son aşkı ile karşılaşmasını konu edinecek dizi seyirciyi ekranlara kilitleyecek!
Baht Oyunu Ne Zaman?
Baht Oyunu yeni bölüme sayılı saatler kala Baht Oyunu ne zaman?
konuşulmaya başladı. Baht Oyunu ilk bölümü ile 15 Haziran Salı günü seyircisiyle buluşacak.
Baht Oyunu Saat Kaçta?Kanal D
ekranlarının merakla izlenen dizisi Baht Oyunu her salı saat 20.00'da ekranlara gelecek.
Baht Oyunu Hangi Gün?
Baht Oyunu her salı yeni bölümleriyle ekranlara gelecek.
Baht Oyunu Bora Kimdir? Baht Oyunu Aytaç Şaşmaz
Baht Oyunu Aytaç Şaşmaz, 5 Ağustos 1994 yılında dünyaya gelmiştir. Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşidir. Oyunculuk eğitimi almasının ardından 2017 yılında Tolga Sarıtaş, Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kötü Çocuk filmi ile ilk kez ekranlara gelmiştir.
Aytaç Şaşmaz Hangi Dizilerde Oynamıştır?Baht Oyunu yeni bölüm fragmanı
yayınlanmasının ardından seyirci Aytaç Şaşmaz hangi dizilerde oynamıştır?
Konusunu gündeme getirdi. 2017 yılından beri ekranlarda olan Aytaç Şaşmaz'ın oynadığı diziler;
•Hekimoğlu
•Söz
•Baht Oyunu
Aytaç Şaşmaz Kaç Yaşındadır?Aytaç Şaşmaz kaç yaşındadır?
Baht Oyunu Aytaç Şaşmaz 1998 yılında doğmuştur. Aytaç Şaşmaz 22 yaşındadır.
Baht Oyunu Ada Kimdir? Baht Oyunu Cemre BayselBaht Oyunu yeni bölüm
fragmanının yayınlanmasının ardından Cemre Baysel kimdir?
gündeme konusu oldu. Cemre Baysel, 5 Şubat 199 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği bölümü öğrencisidir. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında Yeşil Deniz dizisi ile gerçekleştirmiştir.
Cemre Baysel Kaç Yaşındadır?
Oyuncu Cemre Baysel, 21 yaşındadır.
Cemre Baysel Hangi Dizilerde Oynamıştır?
Oyuncu Cemre Baysel'in oynadığı diziler;
•Ramo / Fatoş / 2020 –
•Elimi Bırakma / Melis / 2018-2019
•İsimsizler / Gülperi / 2017
•Payitaht Abdülhamid / Firuze / 2017
•Yeşil Deniz / Gonca / 2014
Baht Oyunu Nerede Çekiliyor?
Baht Oyunu dizisinin yeni bölümünün ardından pek çok seyirci Baht Oyunu nerede çekiliyor
konusunu gündem haline getirdi. Merakla izlenen dizinin bölümleri İstanbul'da çeşitli semtlerde çekiliyor. Bunun yanı sıra İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan dizi platosu da Baht Oyunu dizisinin set alanları arasında yer alıyor.Baht Oyunu yeni bölüm
her Salı saat 20.00'da Kanal D
ekranlarında!