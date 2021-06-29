Ada Masalı Nerede Çekiliyor? Ada Masalı Oyuncuları Kimdir? Konusu Ne?

Star TV'nin yaz dizileri arasında yer alan Ada Masalı pek çok sahnesiyle seyircinin ilgisini çekmeyi başardı. İlk bölümünden itibaren beğeniyi üzerine toplayan dizinin seti oldukça fazla kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Ada Masalı dizisi nerede çekiliyor? Kırlangıç Adası nerede? Ada Masalı yeni bölümde neler olacak? Ada Masalı oyuncuları ve isimleri nelerdir? Ada Masalı konu ne? İşte Ada Masalı'nın çekildiği yer…





Ada Masalı Nerede Çekiliyor?





Kırlangıç Adası Nerede?

Ada Masalı Konusu Nedir?

Ada Masalı Saat Kaçta?



Ada Masalı Oyuncuları ve İsimleri Nelerdir?

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