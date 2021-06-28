Müge Anlı ile Tatlı Sert'te şok telefon detayı! Cinayetten sonra aramış!

Türkiye'nin Müge Anlı ile Tatlı Sert ile birlikte tanıdığı Osman Büyükşen, 3 yıl önce öldürülen anne ve babasının katillerini bulmak için programa katıldı.



Müge Anlı ve ekibi canlı yayında korkunç cinayeti aydınlatmak için yoğun çaba harcarken, Dr. Osman Büyükşen'in sinir krizi geçirdiği ve Müge Anlı'nın gözyaşlarını tutamadığı anlar, yürek burkmuştu.



Cinayetin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen katilin bulunmaması çocukları gözyaşlarına boğarken Müge Anlı ise programda mehir cinayeti olarak geçen konunun aydınlatılmasını sağlıyor.



Konya'da meydana gelen olayda 54 yaşındaki Necla Büyükşen ve 55 yaşındaki Metin Büyükşen eve giren maskeli saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülmüştü.



21 yaşındaki kızları Büşra Büyükşen ise başına aldığı dipçik darbesiyle yaralanmış ve saldırgan kaçmayı başarmıştı.



Canlı yayında o dönemin jandarma komutanının ifade vereceği açıklandı ve çok çarpıcı iddialar ortaya atıldı.



Türkiye'nin konuştuğu olayda aydınlatılmaya çalışılıyor.



Çifte cinayetle ilgili son dakika gelişme yaşandı.



Evlerinde hunharca öldürülen Büyükşen çiftinin katilleri henüz bulunamadı. Olaya ilgili 'özel ekip' kuruldu. Konu araştırılıyor.



Uğur Büyükşen anne babasının ölümünün ardından eve yürüyerek geldiği söylenince çileden çıktı. Stüdyoda bağırıp ağlayan Uğur Büyükşen isyan etti ve kardeşi Büşra Büyükşen'e adeta yalvardı.



Jandarmanın iddialarının ardından sinirlenerek ağlayan Büşra ve Uğur Büyükşen adeta isyan etti.



'MERAK BİLE ETMEDİN'



Jandarma er Uğur Büyükşen'e tepki göstererek, ' Herkes toplandı senin kapının önüne, evin önüne jandarma arabası geldi merak bile etmedin insan bir sorar. Silah elimdeydi sana silah bile doğrultmadım' dedi ve ekledi.



'Senin annen ölmüş. Ben sana 'kimsin' dedim. 'Oğluyum' dedin. Ben gördüğümü söylüyorum' dedi.



Uğur Büyükşen ise 'Ben soru sorarak ve koşarak geldim. Orada durdum.tekrar koştum ve geldim' diyerek olay gününü anlattı.



Büşra ise ' Beni içeri alarak sakinleştirmeye uğraştılar.' dedi. Müge Anlı'nın sert tepkisiyle karşılaşan Büşra, 'Haklısınız' diyerek sustu.



Ardından Büşra'ya abisi Uğur Büyükşen'den de sert tepkiler geldi.



UĞUR BÜYÜKŞEN İSYAN ETTİ



Uğur Büyükşen kardeşi Büşra'ya 'Şu aklını başına al beni de sürüklüyorsun, kendine gel. İtiraf edeceksen et artık sinir hastası oldum. Ben de zan altındayım yeter artık' diyerek isyan etti.



Ve ekledi 'Senin yüzünden rütbeli komutanla bile kavga ediyorum.'



KENDİNE GEL



Uğur, 'Senin yüzünden herkesle kavga ettim. Osman abimle bile. Onların da anası babası' diye konuştu.



Teyzesini kastederek Uğur, 'Onların da kardeşi' dedi. Uğur, daha fazla dayamadı ve 'Kendine gel ya' diyerek kendine hakim olamadı.



'Yeter ya yeter' diyerek, 'Ben kendimi aklamaya çalışıyorum ifade edemiyorum' dedi.



'BEN BÜŞRA'YA HİÇBİR ŞEY YAPAMIYORUM'



Uğur, ' Ben buna hiçbir şey yapamıyorum kendinize gelin yaa' diyerek isyanını böyle dile getirdi.

