Meral Akneşer yine vatandaşa saldırdı! Arka sokağa götürüp darp ettiler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Muğla ziyaretinde yine olay çıktı. Akşener'e HDP ile ittifakı soran Can Özcan isimli vatandaş, korumalar ve partililerin saldırısına uğradı. Mağdur vatandaşı saldırganların elinden polis kurtardı. Soru sorun vatandaşı Akşener'in yanından uzaklaştıran partililer vatandaşı arka sokağa götürerek darp etti.



'ELLERİNDEN POLİS KURTARDI, POLİS DE YARALANDI'



Olay öğle saatlerinde Milas Merkez'de meydana geldi. Endüstri Meslek Lisesi'ni dışarıdan okuyan Can Özcan, sınav için Ören İlçesi'nden Milas'a geldi. İlçede bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener ile rastlaşan Özcan, bu sırada Akşener'e HDP ile neden ittifak yaptıklarını sordu. Bu sırada Akşener'in yanındaki partililer ve korumalar Özcan'ı uzaklaştırarak arka sokağa götürdü. Burada darp edilen vatandaş polislerce kurtarıldı.

Özcan, 'Sınav için Ören'den ilçe merkezine gelmişti. Meral Akşener ve ekibine rastladım.



'HDP İLE NEDEN İTTİFAK YAPIYORSUNUZ?'



Akşener'e 'HDP ile neden ittifak yapıyorsunuz' diye sordum. O an da yanındaki partililer ve koruması olduğunu düşündüğüm kişiler beni uzaklaştırıp arka sokağa götürdüler. Burada darp edildim. Saldırganlardan polis kurtardı. Bu sırada bir polis de dudağından yaralandı. Bana vurmak isterken polise vurmuşlar' dedi. Mağdur vatandaş olay ardından hastaneye götürülerek ilk tedavisi yapıldı. Darp raporu alan Can Özcan, şikayetçi olacak.







İYİ PARTİ'NİN İLK VAKASI DEĞİL



Bilindiği gibi, geçtiğimiz aylarda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize'nin İkizdere ilçesini ziyareti esnasında kendisine soru sormak isteyen Havva Sevgen de susturulmuş ve darp edilmişti. Yine Akşener'in İkizdere'deki ziyaretinde kendisine soru yönelten Hüseyin Yılmaz, bir grup İYİ Partili tarafından yumruklanarak darp edilmişti. Yılmaz, olayın ardından hastaneye giderek darp raporu almıştı.



Geçtiğimiz gün ise İYİ Partili Türkkan'ın Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu, Türkkan'ın şoförünün de aralarında olduğu 4 çalışan tarafından darbedilmiş, Uslu yüzünde kesik olacak şekilde yaralanmıştı.