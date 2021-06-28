Deniz ve Havuzda Koronavirüs Bulaşır mı?

Havaların ısınması ve yazın gelmesiyle birlikte tatil planları yapılmaya başlandı. Bu durum her ne kadar normal görünüyor olsa da pandemi şartlarında tatil yapmak sanıldığı kadar kolay değil. Tatil planı yapan kişiler tarafından deniz ve havuzda koronavirüs bulaşır mı? Sorusu gündeme getirildi. Peki, deniz ve havuzda koronavirüs bulaşır mı? Koronavirüs suda bulaşır mı? İşte koronavirüs hakkında merak edilen her şey…