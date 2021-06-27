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Uzmanlar son noktayı koydu: Alerjisi olanlar koronavirüs aşısı yaptırabilir mi?

Türkiye'de koronavirüs aşı çalışmaları hızla devam ediyor. Uzmanlar koronavirüs aşıları konusunda alerji endişelerine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Alerjisi, astımı bulunan kişiler koronavirüs aşısı yaptırabilir mi? İşte detaylar...

Sağlık / 27 Haziran 2021 Pazar 14:33
Uzmanlar son noktayı koydu: Alerjisi olanlar koronavirüs aşısı yaptırabilir mi?



Uzmanlar, alerjisi olan kişilerin Kovid-19 aşıları konusunda endişe yaşamaması gerektiğini, Sinovac veya BioNTech aşılarından istediğini tercih edebileceğini belirterek, aşıların hastane ortamında yapılmasının önem taşıdığını bildirdi. Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Dilşad Mungan, Kovid-19 aşılarının, alerjisi olanlara etkileri ile anaflaksiye (alerjik şok) yol açıp açmadığı konusundaki endişelere açıklık getirdi.

Anaflaksinin alerjiye bağlı şekilde dakikalar içinde geliştiğini, bazen ölümle sonuçlanan durumlara yol açtığını ve bu noktada hızlı müdahalenin hayat kurtarıcı olduğunu anlatan Mungan, anaflaksiye en çok çocuklarda besin, yetişkinlerde ilaç alerjilerinin, arı sokmalarının ve lateks alerjilerinin neden olduğunu belirtti.

MİLYONDA BİR!

Alerjisi bulunanların bu durumdan korkması nedeniyle Kovid-19 aşısı olmakta tereddüt yaşadığını dile getiren Mungan, şu bilgileri paylaştı:

"Tüm aşılarla ilgili ciddi alerjik reaksiyonların oluşması milyonda bir gibi çok düşük oranda. Kovid-19 aşılarında ise özellikle BioNTech/Pfizer aşısıyla ilgili vakalar üzerinden yapılan değerlendirmelerde bu oranın 1 milyonda 4,6 olduğu saptandı. Yani tüm aşılarda görülenden çok farklı bir oran değil.

Sinovac'ta ise fazla bir veri bulunmamasına karşın kendi merkezlerimizdeki aşı uygulamalarından ulaşan sonuçlar, BioNTech ile benzer olduğunu gösteriyor. Ayrıca dünyada ve Türkiye'de Kovid-19 aşısı olup anaflaksi sebebiyle kaybedilen hasta bildirilmedi."

"İLK DOZDAN SONRA "ALERJİK ŞOK" YAŞANDIYSA İKİNCİ DOZ O AŞIYLA YAPILMAMALI"

Prof. Dr. Mungan, "Bu noktada kişi, herhangi bir aşının ilk dozuyla anaflaksi denilen ciddi alerjik reaksiyona girdiyse o aşıyla ikinci doz yapılmamalı. Yola diğer aşıyla devam edilebilir ama ona da alerji, immünoloji uzmanları karar vermelidir." uyarısında bulundu.

Mungan, Türkiye'de aşı uygulama prosedürünün de bu şekilde ilerlediğini, alerjik reaksiyon yaşayanların ikinci dozdan önce alerji uzmanının onayını aldığını anlattı.

"İSTENİLEN AŞI TERCİH EDİLEBİLİR"

Alerjisi, astımı olanların aşı konusunda endişe yaşamaması gerektiğine işaret eden Mungan, "Alerjisi, astımı bulunanlar da Kovid-19 aşılarından istediğini tercih edip olabilir. Önerimiz, aşının mutlaka hastanede yaptırılması ve aşıdan sonra yarım saat gözlem altında bekletilmeleri." diye konuştu.

KİMSE ALERJİSİ NEDENİYLE AŞI OLMAKTAN ÇEKİNMESİN

Prof. Dr. Dilşad Mungan, aşı sonrası nadir görülen alerjik reaksiyonlara da hastanede hızla müdahale edildiğine değinerek, "Lütfen kimse alerjisi nedeniyle aşı olmaktan çekinmesin. Mutlaka doktorlarına danışsınlar ve önerilen şekilde aşılarını olsunlar. Şu an ülkemizde Sinovac ve BioNTech aşıları mevcut. Alerji yapma potansiyeli açısından elimizdeki sonuçlara göre arada anlamlı fark yok. Bu nedenle istenilen aşı tercih edilebilir." dedi.

Alerji hastalarının kendi kendilerine kolayca uygulayabildiği adrenalin otoenjektörlerinin de eczanelerde satıldığına işaret eden Mungan, genel olarak besin, arı, çoklu ilaç alerjisi bulunanlara bu enjektörleri yanlarında taşımalarını önerdi.


ASTIM İLAÇLARININ ŞİDDETLİ KOVİD-19'A KARŞI KORUMA SAĞLADIĞINA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR

Astım ilaçlarının şiddetli Kovid-19'a karşı koruma sağladığına ilişkin uluslararası bazı çalışmaların anımsatılması üzerine Mungan, şunları kaydetti:

"Salgında endişe ettiğimizin aksine astımlı hastalarımız Kovid-19'a yakalandıklarında astımı olmayanlara kıyasla farklı bir durum yaşamadı, daha kötü seyretmedi. Astımlı hastaların ilaçlarını düzenli kullanmaya devam etmesi önemli. Solunum yoluyla alınan, kortizon içeren astım ilaçlarını kullananların Kovid-19'u daha hafif geçirdiklerine ilişkin birkaç araştırma yayınlandı. Tabii ki bu tıp açısından yeterli değil, temkinli yaklaşıyoruz. Daha geniş çaplı araştırmalara ihtiyaç var."

"PENİSİLİN, AĞRI KESİCİ ALERJİSİ BULUNAN BİR HASTA BİONTECH AŞISI OLABİLİR"

Dernek Genel Sekreteri, İlaç Alerjileri Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Emine Dibek Mısırlıoğlu da ağır ilaç alerjilerinin Kovid-19 aşılarındaki etkisine ilişkin, "Örneğin, penisilin, ağrı kesici alerjisi bulunan bir hasta BioNTech aşısı olabilir. Birden fazla grupta alerjisi olan, ağır ilaç alerjisi olan kişiler ise aşıdan önce uzmanlarca değerlendirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Mısırlıoğlu, ilaçlarda yer alabilen ancak yaygın olmayan polietilen glikol alerjisi bulunanların da aşı konusunda alerji, immünoloji uzmanlarının görüşünü almasının önem taşıdığını vurguladı.

 
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