Bakan Pakdemirli Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili iddialara cevap verdi: Allah onları bildiği gibi yapsın

Pakdemirli "Sosyal medyadan ağaçlar yıkılıp otel yapılacak söylemleri var. Allah onları bildiği gibi yapsın. Buralara tekrar ekim yapacağız, endişe olmasın" ifadelerini kullandı.



Bakan Bekir Pakdemirli, "Bu yıla kadar 119 orman şehidi vermiş olduk. Yangınla alakalı bilgi verecek olursak, kontrolden çıkmaya çok müsait bir yangın hava sıcaklığı 35 derece nemin yüzde 20 nin altına düştüğü ve 35 km rüzgarın olduğu yerleşim yerlerine de bir o kadar yakın olduğu çok hassas bir yangınla mücadele edildi." ifadelerini kullandı.