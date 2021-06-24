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FETÖ'cülerle bir olup skandal hamleye imza atan Bolton'a AK Parti'den cevap gecikmedi!

AK Parti MKYK Üyesi Resul Tosun, Türkiye'de demokrasiye göz diken FETÖ'cüler ile el ele bir dernek kuran Trump'ın eski güvenlik danışmanı John Bolton'a cevap verdi.

Güncel / 24 Haziran 2021 Perşembe 20:12
FETÖ'cülerle bir olup skandal hamleye imza atan Bolton'a AK Parti'den cevap gecikmedi!

ABD'de Trump yönetiminin güvenlik danışmanlığı görevini üstlenen John Bolton, FETÖ'cüler ile el ele bir dernek kurdu.

'Türk Demokrasi Projesi' isimli oluşum ile Türkiye'ye demokrasi getirme 'iddiasında bulunan' Bolton'a, George Bush'un kardeşi Jeb Bush da eşlik etti. Skandal girişime AK Parti MKYK Üyesi Resul Tosun sosyal medya hesabından sert cevap verdi.

İnternet sitesinde yazan açıklamaya göre derneğin amacının, ''Türkiye'yi daha demokratik politikalar benimsemeye teşvik etmek ve Türkiye'nin demokratik kurumlarının, insan haklarının korunmasına ve ekonomik refahına yönelik sürekli erozyonuna durdurmak olduğu'' belirtiliyor.

AK Parti MKYK Üyesi Resun Tosun, FETÖ'cüler ile el ele bir dernek kuran Trump'ın eski güvenlik danışmanı John Bolton'a sosyal medya hesabından cevap verdi.



RESUL TOSUN'DAN CEVAP: HADİ ORADAN...

Aklı sıra Türkiye'ye demokrasi getireceğini belirten Tosun ,''Savaş çığırtkanı Bolton, yeteneksiz kardeş Bush ve Fetö terör örgütü artıkları HDP-PKK teröristlerini de yanlarına alarak aklı sıra Türkiye 'ye demokrasi getirecekmiş. Hadi ordan, elinizden milyonlarca masumun kanı damlıyor. '' ifadelerini kullandı.

Ak Parti

 
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