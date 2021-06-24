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Emniyet o raporu paylaştı! Türkiye...!!!

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi'nin (EMCDDA) yayımladığı 'Atık Su Analizleri ve Uyuşturucular: Avrupa'da Çoklu Şehir Çalışması' isimli raporunu paylaştı..

Güncel / 24 Haziran 2021 Perşembe 19:21
Emniyet o raporu paylaştı! Türkiye...!!!

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Atık Su Analizi Mayıs 2021'de EMCDDA tarafından, 'Atık Su Analizleri ve Uyuşturucular: Avrupa'da Çoklu Şehir Çalışması' isimli bir rapor yayımlanmıştır. Rapor verilerinden İstanbul ve Adana'ya ilişkin esrar ve kokain kullanım trendi hesaplanmıştır. Esrarda 37, kokainde 89 ülke şehriyle bu illerimizin kıyaslaması yapılarak grafiklerde sunulmuştur. Avrupa ülkelerinde atık suda 1000 kişiye düşen eroin kullanım miktarı hesaplaması yapılmamaktadır. Mücadelemiz kararlılıkla sürmektedir" denildi.



Rapora göre; esrar tüketimiyle ilgili 37 şehrin yer aldığı grafikte, İstanbul 29, Adana 35'inci sırada yer aldı.



Kokain tüketimiyle ilgili 89 şehrin yer aldığı grafikte ise İstanbul 55, Adana 74'üncü sırada yer aldı.


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