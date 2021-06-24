Delta Varyantı Nedir? Delta Varyantı Görülen İller

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor! Coronavirüsle mücadele için aşılamalar devam ederken bu kez de delta varyantı ortaya çıktı! Diğer varyantlardan farklı olduğu iddia edilen delta varyantı nedir? Delta varyantı hangi illerde görüldü? Delta varyantı belirtileri nelerdir? Delta varyantına yakalananlar...





Delta Varyantı Nedir?



Delta Varyantı Belirtileri Nelerdir?



Delta Varyantı Hangi İllerde Görüldü?



Biontech Aşısı Delta Varyantına Karşı Etkili mi?



Dünyanın tamamına yayılan delta varyant çeşitli endişelerin oluşmasına sebep oldu. Diğer varyantlardan farklı olduğu iddia edilensorusu gündeme geldi. İnsanların merakla sorduğu soruya uzmanlardan ‘Bu varyant farklı çalışıyor.' açıklaması geldi.Dr Spector, coronavirüs'ün bir mutasyonu olan delta varyantının insanlarda farklı belirtiler göstermemesi sebebiyle anlaşılmadığını belirtmiştir. Yalnızca grip olduğunu düşünen kişilerin kendilerini karantina altına almaması sebebiyle bu varyantın kolaylıkla yayıldığı açıklanmıştır.İlk kez Hindistan'da görülen ve zamanla tüm ülkelere yayılmaya başlayan delşta varyantı pek çok kişinin endişelenmesine sebep oldu. Endişeler dünya genelinde devam ederken her geçen günsorusunu soranların sayısı artıyor. Peki, diğer varyantlardan farklı olduğu iddia edilen•Baş ağrısı•Burun akıntısı•Boğaz ağrısı•Soğuk algınlığıarasında yer almaktadır.görülmesi durumunda gerekli testlerin gerçekleştirilmesi ve tedavi sürecinin başlatılması gerekmektedir.Delta varyantının görülmesiyle birlikte pek çok kişidenSorusu gündeme geldi. Yoğunluklu olarak İstanbul'da görülen delta varyantı diğer illere de yayıldı! İşte delta varyantı olan kişi sayısı ve delta varyantı görülen iller;Türkiye'de 134 kişi Delta varyantına yakalandı. Bu kişilerden 82 vaka İstanbul'da, 18 vaka Düzce'de, 8 vaka Van'da, 4 vaka Ankara'da, 3 vaka İzmir'de görüldü. Diğer illerdeki delta varyantı vakasının ise 1-2 olduğu düşünülürken henüz resmi açıklama gelmedi.Delta varyantı hızla yayılmaya devam ederkentartışması başladı. Biontech aşısı olanların büyük bir heyecanla sorduğu soruya uzmanlardan yanıt geldi! Uzmanlar delta varyantının belirtilerinin aşı olan kişilerde daha az olduğu yönünde açıklama gerçekleştirdi. Biontech aşısısorusunun cevabına ise kesin ve resmi bir açıklama gelmedi. Alanında uzman doktorlar Biontech aşısının delta varyantına karşı etkili olabileceğini belirtti.Sorusu ve daha fazlası yapılacak olan bilimsel araştırmaların ardından belli olacak.